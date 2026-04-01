Theo Viện Các khoa học Trái đất (Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tối 31/3, ở khu vực gần biên giới Việt - Trung xảy ra một trận động đất.

Cụ thể, vào 20h28 ngày 31/3, tại khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc (cách xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn khoảng 5km) xảy ra trận động đất mạnh 3,1 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 16,2km.

Chị T.V (người dân xã Cao Lộc) cho biết khoảng 20h30, khi cả gia đình đang xem ti vi thì cảm nhận rõ rung lắc trong vài giây và có tiếng ầm bên ngoài. Ban đầu, chị V. và gia đình tưởng do xe tải chạy ngoài đường gây ra, đến khi lên mạng xã hội thì mới biết đó là động đất.

Bản đồ chấn tâm trận động đất - Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất

Đại diện lãnh đạo UBND xã Cao Lộc cũng cho biết có rung lắc trên địa bàn nhưng chỉ với cường độ nhẹ, không gây ảnh hưởng hay thiệt hại gì cho địa phương.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất nhận định trận động đất này không gây rủi ro thiên tai (cấp 0) và đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

