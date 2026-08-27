Theo Thuế TP Hà Nội, với cá nhân cư trú, thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản là 2% giá chuyển nhượng. Tuy nhiên, Nghị định 253/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định 3 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp 1: Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng bất động sản, kể cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai giữa: vợ - chồng; cha, mẹ - con; cha, mẹ nuôi - con nuôi; cha, mẹ chồng - con dâu; cha, mẹ vợ - con rể (kể cả khi vợ hoặc chồng đã chết); ông, bà nội/ngoại - cháu nội/ngoại; anh, chị, em ruột.

Trường hợp bất động sản khi vợ, chồng ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc phán quyết của tòa án thì thu nhập từ phân chia tài sản cũng thuộc diện được miễn thuế.

Theo quy định mới, thu nhập từ chuyển nhượng nhà đất của cá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 3 trường hợp, trong đó có chuyển nhượng nhà, đất ở duy nhất. Ảnh: Hoàng Hà

Trường hợp 2: Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất.

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và đáp ứng các điều kiện sau:

Có duy nhất 1 nhà ở hoặc quyền sử dụng 1 thửa đất ở tại thời điểm chuyển nhượng. Nếu có thêm nhà ở, công trình hình thành trong tương lai thì không được miễn.

Sở hữu, sử dụng ít nhất 183 ngày, tính từ ngày cấp giấy chứng nhận; trường hợp cấp lại, cấp đổi thì tính từ giấy chứng nhận trước đó.

Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở duy nhất; trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất nhưng chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó.

Thuế TP Hà Nội lưu ý, nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất được miễn thuế do cá nhân chuyển nhượng bất động sản tự kê khai và chịu trách nhiệm. Kê khai không đúng sẽ bị truy thu thuế và xử phạt theo quy định.

Trường hợp 3: Miễn thuế đối với thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không thu tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định.

Nếu chuyển nhượng diện tích đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.