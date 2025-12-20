Tuy nhiên, những biện pháp này không thay thế thuốc điều trị, người mắc bệnh tiểu đường nên trao đổi với bác sĩ để có phác đồ phù hợp. Theo Eating Well, dưới đây là ba việc các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên làm sau khi ăn:

1. Đi bộ 10 phút

Vận động nhẹ sau bữa ăn là cách hiệu quả để giảm phản ứng tăng đường huyết. Theo chuyên gia giáo dục tiểu đường Amy Kimberlain (Mỹ), đi bộ giúp cơ thể sử dụng glucose ngay lập tức thay vì để tích tụ trong máu, đồng thời làm giảm lượng glucose được hấp thu ở ruột.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chỉ cần đi bộ 10 phút sau khi ăn đã giúp hạ đường huyết hiệu quả. Với người mắc tiểu đường type 2, vận động ngay sau bữa ăn cũng cải thiện việc kiểm soát đường huyết lâu dài.

Nếu không thể ra ngoài, bạn có thể vận động trong nhà như dọn dẹp, rửa bát hay giặt đồ. Thậm chí, chỉ một đến ba phút leo cầu thang cũng đã được chứng minh là giúp cải thiện mức insulin và glucose sau ăn.

Tráng miệng bằng trái cây làm giảm quá trình hấp thu carbohydrate. Ảnh: Ban Mai

2. Tráng miệng bằng trái cây

Sau khi ăn xong món chính, bạn có thể bổ sung một phần chất xơ kết thúc bữa ăn. Chuyên gia Grace Derocha (Mỹ) khuyến nghị các loại trái cây giàu chất xơ như dâu tây, lê, táo, ổi, chuối, cam, quýt hoặc món tráng miệng lành mạnh như pudding hạt chia. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, từ đó hạn chế đường huyết tăng nhanh.

3. Uống nước

Sau bữa ăn, hãy ưu tiên uống nước lọc và duy trì thói quen uống nước trong suốt cả ngày. Uống nước không thể ngăn hoàn toàn tăng đường huyết nhưng đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Nước giúp thận đào thải lượng glucose dư thừa ra khỏi máu và duy trì thể tích máu ổn định - yếu tố có ảnh hưởng đến đường huyết.

Theo chuyên gia Kimberlain, việc uống đủ nước giúp pha loãng nồng độ glucose trong máu, từ đó hỗ trợ các chỉ số đường huyết ổn định hơn. Dù tác dụng không mạnh như vận động, đây vẫn là thói quen đơn giản và dễ duy trì mỗi ngày.

Những thói quen hằng ngày giúp đường huyết ổn định

Bên cạnh những việc làm sau bữa ăn, các chuyên gia cũng khuyến nghị duy trì một số thói quen sau để kiểm soát đường huyết tốt hơn:

- Ăn nhiều chất xơ: Chất xơ làm chậm quá trình glucose đi vào máu, giúp đường huyết sau ăn ổn định hơn.

- Ăn uống cân bằng: Kết hợp carbohydrate phức hợp, protein nạc, chất béo lành mạnh và chất xơ giúp kiểm soát đường huyết và tạo cảm giác no lâu.

- Ăn theo thứ tự: Ăn rau và protein trước, sau đó mới đến tinh bột như cơm, bánh mì hoặc khoai tây để giảm nguy cơ tăng đường huyết.

- Duy trì vận động: Tập cardio và kháng lực ít nhất ba ngày mỗi tuần đồng thời hạn chế ngồi lâu.

- Tránh hút thuốc: Bao gồm cả thuốc lá và thuốc lá điện tử.

- Ngủ đủ và chất lượng: Giấc ngủ tốt là yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết lâu dài.