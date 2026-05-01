Sau nhiều năm gần như “độc quyền” ở phân khúc điện thoại gập dạng sách, Samsung sắp phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh khốc liệt chưa từng có. Apple được kỳ vọng sẽ ra mắt chiếc iPhone gập đầu tiên vào tháng 9, trong khi Motorola cũng chuẩn bị trình làng Razr Fold – một đối thủ đáng gờm.

Thiết kế tiềm năng của Galaxy Z Fold 8. Ảnh: Android Headlines

Điều này thoạt nghe có vẻ là tin không mấy tích cực cho Galaxy Z Fold 8 và phiên bản được đồn đoán là Galaxy Z Fold 8 Wide. Không chỉ cần vượt qua chính mình với thế hệ Galaxy Z Fold 7 vốn đã rất ấn tượng, Samsung còn phải cạnh tranh trực diện với hai “ông lớn” trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn.

Tuy nhiên, đây cũng có thể là thời điểm vàng để Samsung khẳng định vị thế chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện thoại gập. Để biến Galaxy Z Fold 8 thành sản phẩm bán chạy, hãng cần tập trung vào ba yếu tố then chốt.

Thiết kế: Những thay đổi nhỏ tạo khác biệt lớn

Theo các tin đồn, Samsung sẽ trang bị camera selfie nhỏ hơn ở màn hình ngoài cho cả Galaxy Z Fold 8 và Z Fold 8 Wide. Dù đây có vẻ là thay đổi không đáng kể, nhưng với những người dùng kỹ tính, nó có thể tạo ra khác biệt rõ ràng khi so sánh giữa các thiết bị cao cấp.

Nhiều smartphone gập hiện nay vẫn sử dụng thiết kế “đục lỗ” hoặc dạng “Dynamic Island” gây phân tâm. Trong khi đó, nếu Samsung tối ưu không gian hiển thị tốt hơn, người dùng sẽ có trải nghiệm xem nội dung liền mạch hơn. Chỉ cần được truyền thông đúng cách, đây hoàn toàn có thể trở thành một điểm bán hàng hấp dẫn.

Một cải tiến khác được nhắc đến là nếp gấp (crease) trên màn hình trong sẽ nông hơn. Trên thực tế, với người dùng lâu dài, nếp gấp không phải vấn đề quá lớn. Nhưng ấn tượng ban đầu lại mang tính quyết định. Khi đặt hai thiết bị cạnh nhau, một có nếp gấp rõ và một gần như “vô hình”, lựa chọn của người dùng gần như là hiển nhiên.

Những thay đổi tưởng chừng nhỏ này có thể giúp Galaxy Z Fold 8 tạo cảm giác khác biệt đủ lớn so với thế hệ trước, từ đó gây ấn tượng mạnh hơn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

S Pen: Sự trở lại mang tính chiến lược

Một trong những thay đổi gây tranh cãi nhất trên Galaxy Z Fold 7 là việc loại bỏ hỗ trợ S Pen. Tuy nhiên, các tin đồn gần đây cho thấy Samsung có thể đưa tính năng này quay trở lại trên Z Fold 8 và đây có thể là quyết định cực kỳ sáng suốt.

Dù không phải ai cũng cần bút cảm ứng, S Pen vẫn có một cộng đồng người dùng trung thành, đặc biệt là trên các thiết bị màn hình lớn như dòng Fold. Khả năng ghi chú, vẽ, chỉnh sửa tài liệu… khiến S Pen trở thành công cụ vừa sáng tạo vừa phục vụ công việc hiệu quả.

Camera trước trên Galaxy Z Fold 8 Wide nhỏ hơn. Ảnh: Ice Universe

Không phải ngẫu nhiên mà Motorola cũng hỗ trợ bút Moto Pen Ultra cho Razr Fold, nhấn mạnh đây là công cụ dành cho cả sáng tạo và năng suất. Trong khi đó, chiếc iPhone Ultra thế hệ đầu tiên nhiều khả năng sẽ không hỗ trợ bất kỳ loại bút nào.

Nếu tận dụng tốt lợi thế này, Samsung có thể tạo ra khoảng cách rõ rệt với Apple trong trải nghiệm người dùng chuyên sâu.

Giá bán: Yếu tố quyết định cuộc chơi

Yếu tố quan trọng nhất và cũng khó khăn nhất chính là giá bán. Motorola được cho là sẽ tung ra Razr Fold với giá khởi điểm khoảng 1.899 USD, trong khi Apple có thể định giá iPhone Ultra ở mức tương đương Galaxy Z Fold 7, tức khoảng 1.999 USD.

Trong bối cảnh khan hiếm linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, việc giữ nguyên mức giá của năm trước đã là một thách thức lớn đối với Samsung. Tuy nhiên, nếu muốn đưa điện thoại gập dạng sách trở nên phổ biến hơn, hãng không chỉ cần giữ giá ổn định mà còn phải tung ra các chương trình ưu đãi đặt trước hấp dẫn.

Những chiến lược như giảm giá, tặng kèm phụ kiện hoặc hỗ trợ thu cũ đổi mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục người dùng bước vào thế giới điện thoại gập.

Bên cạnh ba yếu tố chính, Samsung vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Khả năng quản lý nhiệt và thời lượng pin trên Z Fold 7 chưa thực sự xuất sắc, trong khi tốc độ sạc và chất lượng camera vẫn còn dư địa để nâng cấp.

Dù vậy, điện thoại gập khó có thể trở thành nguồn doanh thu chính của các hãng trong ngắn hạn, bởi doanh số vẫn thấp hơn nhiều so với các dòng flagship truyền thống. Nhưng điều mà chúng thực sự định hình lại chính là hình ảnh đổi mới của một thương hiệu.

Nếu Samsung muốn duy trì danh tiếng là người tiên phong trong đổi mới công nghệ, đây là thời điểm không thể chần chừ. Bởi nếu không hành động đủ nhanh và đủ mạnh, Apple và Motorola hoàn toàn có thể “soán ngôi” trong cuộc đua điện thoại gập, một lĩnh vực mà Samsung từng dẫn đầu không đối thủ.

(Theo PhoneArena, TechRadar)