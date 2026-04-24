Công bố tại Hà Nội chiều 24/4, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T đã ký thỏa thuận hợp tác, trong đó tập đoàn của ông bầu Đỗ Quang Hiển sẽ đồng hành cùng Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân trong các hoạt động quan trọng năm 2026.

Thể thao CAND có thêm những trợ lực lớn để bứt phá thành tích

Cụ thể đoàn thể thao CAND nhận được tài trợ tham dự Asiad 20 tại Nhật Bản, Đại hội Thể thao Cảnh sát và Dịch vụ khẩn cấp khu vực châu Á - châu Đại Dương (APES Games) tại Queensland (Úc); triển khai các chương trình tập huấn, nâng cao trình độ cho CLB bóng bàn CAND T&T tại Giang Tây (Trung Quốc).

Với thoả thuận hợp tác này, nhiều VĐV trọng điểm của thể thao Việt Nam thuộc biên chế thể thao CAND nhận đầu tư mạnh, tăng cơ hội tập huấn, thi đấu nhằm vươn tầm. Ví như VĐV số 1 Việt Nam năm 2025- xạ thủ Trịnh Thu Vinh nhận thêm nhiều nguồn lực để tập huấn, thi đấu quốc tế với mục tiêu trọng tâm là giành HCV tại Asiad 20.

Trịnh Thu Vinh đặt mục tiêu săn vàng Asiad 20

Hoặc tay vợt Trần Mai Ngọc, người cùng Đinh Anh Hoàng giành HCV bóng bàn đôi nam nữ SEA Games 2023, tiếp tục được tập huấn dài hạn tại Trung Quốc với mục tiêu nâng tầm thành tích quốc tế. Theo Phó Chủ tịch tập đoàn T&T Đỗ Vinh Quang, mô hình phối hợp giữa thể thao CAND và doanh nghiệp là định hướng đúng. Cách làm bài bản có thể giúp thể thao phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững.

Trong hợp tác giữa T&T và thể thao CAND, đội bóng bàn CAND T&T là thành công lớn, bởi CLB này đã có bước tiến thành tích lớn khi giành 2 HCV, 3 HCB tại giải bóng bàn Vô địch toàn quốc năm 2024 (xếp thứ 3 toàn đoàn) và tiếp tục bứt phá trong năm 2025 với 3 HCV, 3 HCĐ, vươn lên xếp thứ 2 toàn đoàn.