Trận bán kết 1 Cúp Hùng Vương 2026 nội dung nữ là cuộc đối đầu giữa Hà Nội Tasco Auto và Binh chủng Thông tin. 
Cả hai đều là đội bóng mạnh của giải đấu, sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia. Đáng chú ý, dù là tân binh của giải bóng chuyền VĐQG nhưng Hà Nội Tasco Auto đang thi đấu cực ấn tượng, với thành tích toàn thắng 7 trận ở giai đoạn 1 vừa qua.
Trong set 1, Nguyễn Thị Phương và các đồng đội thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn thúc thủ 18/25.
Binh chủng thông tin sở hữu nhiều tay đập hàng đầu, nhưng đối thủ của họ lần này là một đội bóng được đầu tư mạnh, khát khao chiến thắng và danh hiệu ở mùa giải năm nay.
Sự tăng cường các tuyển thủ quốc gia và ngoại binh giúp đại diện Thủ đô trở thành "hiện tượng" ở sân chơi bóng chuyền trong nước.
Tương tự set 1, Hà Nội Tasco Auto dễ dàng dẫn trước với khoảng cách khá an toàn trước khi thắng set 2 với tỉ số cách biệt 25/12.
Thanh Thúy và các đồng đội làm chủ hoàn toàn trận đấu.
Trong set 3, hai đội giằng co điểm số hấp dẫn. Sau khi hòa 25/25, 29/29, Hà Nội Tasco Auto kết thúc set đấu với tỉ số 34/32, chung cuộc thắng 3-0.
Chiến thắng đầy xứng đáng cho CLB Hà Nội Tasco Auto. Họ giành tới 8 trận thắng liên tiếp từ giai đoạn 1 giải bóng chuyền VĐQG 2026.
Vào chung kết, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Hóa chất Đức Giang vs VTV Bình Điền Long An (19h ngày 24/4).
Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2026 diễn ra từ 23-26/4 tại Phú Thọ, quy tụ 4 đội nam Thể Công Tân Cảng, Biên Phòng MB, CA.TPHCM và Hà Nội; 4 đội nữ Binh chủng Thông tin BĐ19, VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang Lào Cai và Hà Nội Tasco Auto

Ảnh: Trung Kiên-Đ.Hoàng

