Hôm nay, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội 14 của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.