Hôm nay, Đại hội 14 của Đảng công bố và thông qua danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử ủy viên Trung ương Đảng khóa 14.
DANH SÁCH CÁC TƯỚNG LĨNH, SĨ QUAN QUÂN ĐỘI ĐƯỢC BẦU VÀO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA 14
Ủy viên chính thức:
|STT
|Họ và tên (xếp theo thứ tự A,B,C)
|Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
|1
|ĐÀO TUẤN ANH
|Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng
|2
|TRẦN VĂN BẮC
|Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng
|3
|ĐOÀN XUÂN BƯỜNG
|Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng
|4
|NGUYỄN TÂN CƯƠNG
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
|5
|NGUYỄN VĂN GẤU
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
|6
|PHAN VĂN GIANG
|Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
|7
|LÊ NGỌC HẢI
|Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng
|8
|NGUYỄN VĂN HIỀN
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
|9
|NGUYỄN ĐỨC HƯNG
|Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng
|10
|TRẦN VIỆT KHOA
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng
|11
|VŨ TRUNG KIÊN
|Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng
|12
|PHẠM HOÀI NAM
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
|13
|NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
|Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
|14
|TRẦN THANH NGHIÊM
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Đô đốc Hải quân, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng
|15
|NGUYỄN QUANG NGỌC
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
|16
|CHIÊM THỐNG NHẮT
|Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng
|17
|LA CÔNG PHƯƠNG
|Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng
|18
|VŨ HỔNG SƠN
|Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng
|19
|LÊ ĐỨC THÁI
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
|20
|NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
|21
|TÀO ĐỨC THẮNG
|Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
|22
|LÊ XUÂN THẾ
|Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng
|23
|TRƯƠNG THIÊN TÔ
|Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
|24
|ĐỖ XUÂN TỤNG
|Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
Ủy viên dự khuyết:
|25
|NGUYỄN HẢI ANH
|Đại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng
DANH SÁCH CÁC TƯỚNG LĨNH CÔNG AN TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA 14:
|STT
|Họ và tên (xếp theo thứ tự A,B,C)
|Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
|1
|ĐẶNG HỒNG ĐỨC
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
|2
|LÊ QUỐC HÙNG
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
|3
|NGUYÊN VĂN LONG
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
|4
|NGUYỄN NGỌC LÂM
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
|5
|LƯƠNG TAM QUANG
|Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an
|6
|PHẠM THẾ TÙNG
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
|7
|LÊ VĂN TUYẾN
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 gồm 200 ủy viên: 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.
Hôm nay, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội 14 của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
Trong 200 ủy viên Trung ương vừa được Đại hội 14 bầu, có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.