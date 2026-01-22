Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng tiến hành phiên làm việc tại hội trường, nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các nhân sự trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Cụ thể, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới gồm 200 ủy viên, trong đó 180 người là ủy viên chính thức và 20 người là ủy viên dự khuyết.