Hôm nay, Đại hội 14 của Đảng công bố và thông qua danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử ủy viên Trung ương Đảng khóa 14.
Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng tiến hành phiên làm việc tại hội trường, nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các nhân sự trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
Cụ thể, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới gồm 200 ủy viên, trong đó 180 người là ủy viên chính thức và 20 người là ủy viên dự khuyết.
Hôm nay, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội 14 của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
Trong 200 ủy viên Trung ương vừa được Đại hội 14 bầu, có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.