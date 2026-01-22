Đại hội 14 thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.
Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng bước vào ngày làm việc thứ ba tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội).
Quy định 365/2025 của Bộ Chính trị quy định rõ các tiêu chuẩn để trở thành ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư.
Tính đến thời điểm Đại hội 14, Ban chấp hành Trung ương khoá 13 có 163 ủy viên gồm 145 ủy viên chính thức, 18 ủy viên dự khuyết.