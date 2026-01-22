Hôm nay, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội 14 của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
|STT
|Họ và tên
(xếp theo thứ tự ABC)
|Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
(ghi chức danh, chức vụ chủ yếu)
|1
|NGUYỄN HẢI ANH
|Đại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng
|2
|NGUYỄN TUẤN ANH
|Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
|3
|NGUYỄN MẠNH CUỜNG
|Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh
|4
|BÙI QUỐC DŨNG
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
|5
|NGUYỄN HUY DŨNG
|Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ưong về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
|6
|NGUYỄN MINH DŨNG
|Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long
|7
|BÙI THÊ DUY
|Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
|8
|TRẦN DUY ĐÔNG
|Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
|9
|VŨ MẠNH HÀ
|Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế
|10
|LÊ HẢI HÒA
|Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng
|11
|U HUẤN
|Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi
|12
|ĐỖ HỮU HUY
|Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
|13
|NGUYỄN HỒNG PHONG
|Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa
|14
|BÙI HOÀNG PHƯƠNG
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trường Bộ Khoa học và Công nghệ
|15
|TRẦN QUÂN
|Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính
|16
|TRẦN ĐĂNG QUỲNH
|Thiếu tướng, Trợ lý đồng chí Tổng Bí thư, sỹ quan Công an nhân dân biệt phái
|17
|NGUYỄN MINH TRIẾT
|Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
|18
|HỒ XUÂN TRƯỜNG
|Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa
|19
|BÙI ANH TUẤN
|Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
|20
|MÙA A VẢNG
|Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên
Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 gồm 200 ủy viên: 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.
Đại hội 14 thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.