Kỳ thi lại được tổ chức tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân; bố trí 15 phòng thi. Số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức được giữ nguyên ở kỳ thi lại.

Bộ GD-ĐT cho hay, theo tổng hợp từ Hội đồng thi, tính đến 15h40 ngày 13/8, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 323 thí sinh, đạt tỷ lệ 98,48% so với tổng số thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi.

Lịch thi lại tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Theo Bộ GD-ĐT, số thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không đến làm thủ tục dự thi trong chiều 13/8 là 5 thí sinh, chiếm tỷ lệ 1,52%, trong đó, có 2 thí sinh tự do đang học đại học đã không đăng ký thi lại, còn 3 thí sinh do bận việc cá nhân nên chưa đến kịp làm thủ tục, sáng nay (14/8) sẽ đến sớm để làm thủ tục dự thi. Bộ GD-ĐT cũng cho biết, buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế.

Theo lịch, ngày mai 14/8, buổi sáng, các thí sinh dự thi môn Ngữ văn, buổi chiều dự thi môn Toán.

Ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở GD-DT Tuyên Quang, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, cho biết tỉnh đã huy động 175 lượt người tham gia các khâu coi thi, chấm thi, in sao và vận chuyển đề thi. Riêng tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 70 người, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, công an, y tế và bảo vệ.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo không điều động cán bộ từng coi thi lần 1 tại điểm thi này tiếp tục làm giám thị lần 2. Các giám thị của kỳ thi trước đến từ Trường THPT Tân Trào, THPT Ỷ La, THPT Nguyễn Văn Huyên và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh đều không được huy động tham gia coi thi lại.

Thí sinh Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tại buổi làm thủ tục thi lại. Ảnh: Thanh Hùng.

Ngoài tiêu chuẩn theo quy chế, cán bộ, giáo viên được cử làm giám thị lần 2 phải được đánh giá viên chức từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Theo ông Hùng, Sở GD-DT Tuyên Quang lần này trực tiếp tập huấn cho 100% cán bộ tham gia công tác thi, thay vì chỉ tập huấn lực lượng cốt cán như thông lệ.

Về đề thi môn Ngữ văn cũng như các môn khác ở kỳ thi lại này được Bộ GD-ĐT triệu tập Ban ra đề xây dựng mới, sau khi có quyết định tổ chức thi lại (không phải sử dụng đề thi dự phòng của kỳ thi chính thức).

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, việc phải thi lại sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý thí sinh. Tuy nhiên, đây là phương án phù hợp nhất để các em chứng minh năng lực thực chất của mình.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng cho biết, có ý kiến cho rằng việc thi lại giúp thí sinh có thêm thời gian ôn tập. Tuy nhiên, theo ông Thưởng, áp lực tâm lý mà các em phải đối mặt còn lớn hơn nhiều so với lợi thế về thời gian.

Về công tác ra đề thi cho đợt thi lại, Thứ trưởng Thưởng khẳng định nguyên tắc cao nhất là tuân thủ nghiêm quy chế và bảo đảm tuyệt đối bí mật đề thi.

Theo Bộ GD-ĐT, buổi làm thủ tục dự thi chiều 13/8 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ảnh: Thanh Hùng

Theo ông Thưởng, đây là nhiệm vụ rất khó đối với Ban ra đề, bởi chắc chắn sẽ có sự so sánh giữa đề thi đợt 1 và đợt thi lại về mức độ khó, dễ. Vì vậy, Ban ra đề phải tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm công bằng cho thí sinh.

"Đây không phải là kỳ thi để thách đố hay dễ dãi nhằm chứng minh điều gì, mà phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em thể hiện đúng năng lực. Chúng tôi cũng đã bổ sung các chuyên gia khảo thí để cân bằng độ khó giữa hai đợt thi", Thứ trưởng Thưởng nói.

Về kết quả điểm thi, phổ điểm của lần thi lại, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho hay: “Lần thi thứ nhất đã công bố thế nào, thì ở lần thi thứ hai sẽ được công bố như thế, để cả xã hội được biết, công khai. Ban chỉ đạo kỳ thi quốc gia cũng đã chỉ đạo việc này”.