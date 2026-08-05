Clip: GS Nguyễn Tiến Thảo nói về việc xét tuyển đại học với thí sinh thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), cho hay đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, sau khi kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 11-12/6 bị hủy, theo quy chế, các em không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu là 15 điểm để tham gia xét tuyển đại học trong đợt chung.

“Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, trong công tác lọc ảo, Bộ GD-ĐT sẽ chuyển trạng thái của các thí sinh này thành chưa đủ điều kiện để tham gia xét tuyển chung ở đợt lọc ảo từ ngày 4-10/8. Song, hồ sơ dữ liệu của các thí sinh được bảo lưu hoàn toàn; tức các thí sinh này đăng ký nguyện vọng ra sao, vào trường đại học nào sẽ được giữ nguyên và xét tuyển riêng. Khi có kết quả điểm thi của thí sinh, tùy theo mức độ mà cơ quan điều tra cập nhật cũng như điểm thi lại, Bộ GD-ĐT sẽ xét tuyển với hồ sơ mà các em đã đăng ký. Việc này không làm ảnh hưởng đến các thí sinh khác, đảm bảo quyền lợi cho tất cả thí sinh”, ông Thảo nói.

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) chia sẻ tại họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Thạch Thảo

Như vậy, theo ông Thảo, kết quả thi lại của 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ được “tách ra” xét tuyển riêng.

Trao đổi riêng với VietNamNet bên lề họp báo, GS Nguyễn Tiến Thảo cho biết, sau khi có kết quả thi lại, thí sinh sẽ đối chiếu tổng điểm với điểm chuẩn của các trường đại học để xác định mình có trúng tuyển vào nguyện vọng đã đăng ký trong đợt xét tuyển chung hay không.

Về việc xét tuyển đối với các thí sinh thi lại, GS Thảo cho biết các trường đại học không thể dự báo chính xác 100% số thí sinh nhập học. Do đó, khi xác định điểm chuẩn, các cơ sở đào tạo đều tính toán theo một biên độ dao động nhất định, thường khoảng 5%, nhằm bảo đảm tuyển đủ chỉ tiêu.

"Sau khi thi lại, nếu thí sinh đạt đủ điểm chuẩn các trường đại học đã công bố, các trường vẫn sẽ xét tuyển theo đúng năng lực và nguyện vọng của các em", GS Thảo nói.



