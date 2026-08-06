GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an và Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo Bộ GD-ĐT, việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi cũng như các nguyên tắc, yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ. “Đây không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh tại điểm thi này. Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có thí sinh vi phạm, sẽ được xem xét, xử lý căn cứ vào kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể theo quy định”, ông Chương nói.

Theo kế hoạch, kỳ thi lại dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15/8/; kết quả thi công bố vào ngày 19/8.

Clip: GS Huỳnh Văn Chương nói về việc tổ chức thi lại và công bố điểm thi, phổ điểm đối với thí sinh Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

GS Huỳnh Văn Chương cho hay việc tổ chức thi lại đối với các thí sinh Tuyên Quang sẽ được thực hiện đúng theo những quy trình, quy chế, hướng dẫn liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được thực hiện ở lần thi thứ nhất.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của đợt thi. Chúng tôi cũng đã phân cấp, phân quyền và làm đúng quy trình để các em tham dự kỳ thi lại một cách bình thường, yên tâm như ở lần thứ nhất cả nước đã thực hiện”, ông Chương nói.

Về kết quả điểm thi, phổ điểm, ông Chương cho hay: “Lần thi thứ nhất đã công bố thế nào, thì ở lần thi thứ hai sẽ được công bố như thế, để cả xã hội được biết, công khai. Ban chỉ đạo kỳ thi quốc gia cũng đã chỉ đạo việc này”.

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT). Ảnh: Thạch Thảo

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, việc phải thi lại sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý thí sinh. Tuy nhiên, đây là phương án phù hợp nhất để các em chứng minh năng lực thực chất của mình.

Bộ GD-ĐT đã đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang quan tâm động viên, hỗ trợ tâm lý cho các thí sinh, đồng thời bảo đảm danh tính, quyền lợi của các em trong suốt quá trình thi lại.

Thứ trưởng cũng cho biết, có ý kiến cho rằng việc thi lại giúp thí sinh có thêm thời gian ôn tập. Tuy nhiên, theo ông, áp lực tâm lý mà các em phải đối mặt còn lớn hơn nhiều so với lợi thế về thời gian.

Về công tác ra đề thi cho đợt thi lại, Thứ trưởng Thưởng khẳng định nguyên tắc cao nhất là tuân thủ nghiêm quy chế và bảo đảm tuyệt đối bí mật đề thi.

Theo ông Thưởng, đây là nhiệm vụ rất khó đối với Ban ra đề, bởi chắc chắn sẽ có sự so sánh giữa đề thi đợt 1 và đợt thi lại về mức độ khó, dễ. Vì vậy, Ban ra đề phải tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm công bằng cho thí sinh.

"Đây không phải là kỳ thi để thách đố hay dễ dãi nhằm chứng minh điều gì, mà phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em thể hiện đúng năng lực. Chúng tôi cũng đã bổ sung các chuyên gia khảo thí để cân bằng độ khó giữa hai đợt thi", Thứ trưởng Thưởng nói.

Ông Thưởng cho hay, kỳ thi lại sẽ được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình; theo đó vẫn phân cấp cho tỉnh Tuyên Quang, song phải có sự giám sát.

“Có ý kiến cho rằng, ngay ở lần thi lại này, cần lắp camera tại các phòng thi với điểm thi của 328 thí sinh, quan điểm cá nhân của tôi là chưa thực sự cần thiết. Bởi trước hết, nếu vì thí sinh và đảm bảo công bằng, cần tạo ra một tâm lý khi tham dự kỳ thi hết sức bình thường, dù thi lại. Tăng cường giám sát, đương nhiên Hội đồng coi thi khác. Và sẽ công bố phổ điểm công khai”, ông Thưởng nói.

Theo Bộ GD-ĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT ngày 11 và 12/6 của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển đại học, cao đẳng. Các thí sinh này cũng chưa được tham gia xét tuyển bằng bất kỳ phương thức nào cho đến khi có kết quả thi lại. Sau đó, khi có kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật lên hệ thống để xét tuyển theo các nguyện vọng đã đăng ký trong đợt xét tuyển chung.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Căn cứ kết quả điều tra, những thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị xem xét xử lý theo tính chất, mức độ vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học.