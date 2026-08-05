Liên quan vụ tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị), cơ quan chức năng đã quyết định hủy kết quả thi của 5 thí sinh, trong đó có con trai Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực.

Kết quả xác minh của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho thấy có đủ căn cứ xác định 6 thí sinh tại điểm thi này vi phạm quy chế thi. Trên cơ sở đó, Hội đồng thi tỉnh quyết định hủy kết quả các bài thi của 5 thí sinh và đã thông báo trực tiếp đến phụ huynh, thí sinh liên quan. Đối với thí sinh còn lại, Sở GD-ĐT đã báo cáo, xin ý kiến Bộ GD-ĐT về hình thức xử lý.

Đối với cán bộ, giáo viên có dấu hiệu vi phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh. Sau khi có kết luận, Hội đồng thi tỉnh, Sở GD-ĐT và các cơ quan liên quan sẽ xử lý theo quy chế thi và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong khi đó, về sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Bộ GD-ĐT cho biết đây là sai phạm của cả Hội đồng thi, đủ căn cứ theo quy chế để tổ chức thi lại tất cả các môn. Kỳ thi dự kiến diễn ra trong hai ngày 14-15/8, kết quả được công bố vào ngày 19/8.

Liên quan vụ việc này, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết sai phạm tại Quảng Trị và Tuyên Quang có bản chất khác nhau nên cách xử lý cũng khác nhau.

Theo ông, đối với vụ việc tại Quảng Trị, cơ quan chức năng đã xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm và cá thể hóa trách nhiệm của từng trường hợp. Những sai phạm cụ thể đã được công khai.

Trong khi đó, kết luận điều tra ban đầu đối với vụ việc ở Tuyên Quang cho thấy sai phạm thuộc về cả Hội đồng thi. Vì vậy, việc Bộ GD-ĐT quyết định tổ chức thi lại là có căn cứ nhằm bảo đảm công bằng cho tất cả thí sinh. Việc cá thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân liên quan sẽ tiếp tục do cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.

Ông Chương khẳng định việc tổ chức thi lại tại Tuyên Quang được thực hiện đúng quy trình, đúng quy chế. Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Về kết quả kỳ thi lại, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi và phổ điểm tương tự đợt thi thứ nhất nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, giúp xã hội theo dõi và giám sát.