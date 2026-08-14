Món quà giản dị

Ngày 14/8, trao đổi với PV VietNamNet, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, phụ trách trạm cấp cứu vệ tinh 32 thuộc mạng lưới Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, cho biết ông và các đồng nghiệp vừa nhận được món quà đặc biệt từ một bệnh nhân từng rơi vào tình trạng nguy kịch. Đó là những phần ăn do bà L.T.T.V (61 tuổi) tự tay nấu và mang đến Khoa Cấp cứu.

Bác sĩ Tuệ cho biết, ngày 7/7, bà V. được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu vì tức ngực, khó thở. Tuy nhiên, khi vừa đến cổng bệnh viện, bà bất ngờ gục xuống và ngưng tim.

Ngay lập tức, bác sĩ Tuệ cùng ê-kíp triển khai hồi sức tim phổi khẩn cấp, gồm ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng và sốc điện. Sau những phút căng thẳng, tim bệnh nhân đập trở lại. Qua hội chẩn, các bác sĩ xác định bà V. bị nhồi máu cơ tim cấp trên nền tăng huyết áp vô căn và bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính. Trước đó, bệnh nhân từng được đặt hai stent mạch vành.

Bà V. (thứ 2 từ phải sang) quay lại cảm ơn các bác sĩ. Ảnh: BSCC.

Người bệnh nhanh chóng được chuyển đến phòng DSA để chụp và can thiệp động mạch vành cấp cứu. Các bác sĩ xác định vị trí tắc nghẽn và tiến hành tái thông mạch vành, đặt stent theo chỉ định.

Cuộc chạy đua cứu sống người bệnh diễn ra khẩn trương bởi mỗi phút chậm trễ đều có thể khiến cơ tim tổn thương thêm. Sau can thiệp thuận lợi, mạch vành được tái thông, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và xuất viện.

Hơn một tháng sau biến cố, bà V. hồi phục tốt, trở lại cuộc sống và những sinh hoạt thường ngày. Lần này, bà trở lại bệnh viện không phải điều trị mà để gặp những người từng giành lại sự sống cho mình.

“Đây là một món quà thật giản dị. Nhưng với những người làm cấp cứu, đó có lẽ là một trong những phần thưởng đẹp nhất của nghề. Đôi khi, điều chúng tôi mong nhất không phải là một lời ghi nhận từ ai đó, mà chỉ đơn giản là được nhìn thấy một người bệnh hôm qua còn nằm giữa lằn ranh sinh tử, hôm nay đã có thể mỉm cười và trở về với gia đình”, bác sĩ Tuệ nói.

Cảnh giác cơn đau tức ngực

Theo bác sĩ Tuệ, trường hợp của bà V. cho thấy tính chất đặc biệt nguy hiểm của nhồi máu cơ tim cấp. Khi cơn đau ngực xuất hiện, cuộc chạy đua để cứu cơ tim cũng bắt đầu. Người bệnh cần được tái thông động mạch vành càng sớm càng tốt để hạn chế tổn thương cơ tim.

Các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận ca cấp cứu nhồi máu cơ tim. Ảnh: BSCC.

Trong nhồi máu cơ tim cấp, can thiệp mạch vành qua da (PCI) cần được thực hiện trong khoảng 90 phút từ khi người bệnh vào viện ở những trường hợp có chỉ định. Thời gian lý tưởng từ khi xuất hiện triệu chứng đến khi tái thông mạch máu là dưới 120 phút.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu sẽ đánh giá triệu chứng, ghi điện tim và thực hiện các xét nghiệm cần thiết để nhanh chóng xác định nguyên nhân đau ngực. Nếu nghi ngờ hoặc chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành, bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng DSA để chụp mạch vành và tái thông mạch máu bằng nong bóng, đặt stent khi có chỉ định.

“Mỗi phút tái thông mạch vành sớm hơn đều giúp bảo tồn thêm một phần cơ tim, giảm nguy cơ suy tim và các biến chứng nặng về sau”, bác sĩ Tuệ cho biết.

Một quy trình cấp cứu nhồi máu cơ tim cần được phối hợp giữa Khoa Cấp cứu và Khoa Nội Tim mạch - Tim mạch can thiệp, cùng hệ thống DSA, nhằm rút ngắn thời gian từ khi người bệnh nhập viện đến khi được tái thông mạch vành.

Bác sĩ Tuệ khuyến cáo, khi xuất hiện cơn đau ngực kéo dài trên 15-20 phút, đặc biệt kèm khó thở, vã mồ hôi hoặc đau lan lên vai, cánh tay, hàm, người bệnh cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Sự chần chừ có thể khiến “thời gian vàng” trôi qua, làm giảm cơ hội bảo vệ cơ tim.