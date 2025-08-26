Giải Vô địch các CLB Golf Hà Nội mở rộng Lần thứ 8 - 2025 vừa chính thức ra mắt, khẳng định bước phát triển mạnh mẽ của phong trào golf Thủ đô.

Giải Vô địch các CLB Golf Hà Nội mở rộng 2025 hứa hẹn hấp dẫn.

Giải golf uy tín và có quy mô lớn nhất của Thủ đô với sự góp mặt của 36 CLB golf, diễn ra trong 2 ngày 9-10/10. Các đội được tiến hành bốc thăm chia cặp, thi đấu đối kháng, đội có tổng điểm cao nhất sau 2 ngày thi đấu sẽ vô địch.

Với thông điệp “Tinh hoa hội tụ, vinh quang tỏa sáng”, giải đấu không chỉ là nơi để các golfer tranh tài, mà còn là dịp để tôn vinh tinh hoa golf, nơi tinh thần fair-play, phong thái thanh lịch, văn hóa ứng xử chuẩn mực trên sân được đề cao – những giá trị đồng điệu với nét đẹp văn hiến, thanh lịch và văn minh của người Hà Nội.