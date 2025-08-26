Ngay sau trận đấu với Đức ở lượt thứ 2 bảng G giải vô địch thế giới 2025, khi được phóng viên Kenya hỏi về mục tiêu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trả lời rất tự tin: "Mục tiêu của chúng tôi là có một chiến thắng tại giải lần này".

Thực tế, trước ngày lên đường sang Thái Lan dự giải vô địch thế giới, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng đã xác định rất khó có thể cạnh tranh tấm vé đi tiếp khi cùng bảng với Ba Lan (hạng 3 thế giới) và Đức (hạng 11 thế giới).

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Đúng như dự đoán, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ trước 2 đối thủ này, tuy nhiên đó là 2 trận đấu rất đáng khen ngợi của đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Ở trận gặp Ba Lan, màn tỏa sáng tuyệt vời của Vi Thị Như Quỳnh giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có set thắng lịch sử (1-3), trong khi trận gặp Đức dù thua 0-3 nhưng Thanh Thúy trở lại ngoạn mục với vai trò ghi điểm chủ lực. Đáng chú ý, "4T" trở thành VĐV ghi nhiều điểm nhất trận đấu (17 điểm).

Các cô gái Việt Nam rất tự tin.

Với sự tự tin và tinh thần cao nhất, Thanh Thúy cùng các đồng đội hướng tới chiến thắng trước Kenya ở lượt trận cuối cùng bảng G trước khi về nước.

Đây là nhiệm vụ nằm trong khả năng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi Kenya được đánh giá là vừa sức. Ở trận giao hữu trước giải thế giới, thầy trò HLV Tuấn Kiệt có chiến thắng 4-0 trước đại diện châu Phi.

Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Kenya diễn ra vào lúc 17h ngày 27/8 tại Phuket, Thái Lan.