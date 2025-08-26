Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Giải vô địch thế giới 2025 hôm nay ngày 26/8

NGÀY

GIỜ

BẢNG

ĐỘI BÓNG

 TỶ SỐ

ĐỘI BÓNG

 TRỰC TIẾP

26/08

16h00

D

Argentina

 0-3

Slovenia

26/08

16h00

C

Pháp

 3-1

Hy Lạp

26/08

17h00

A

Thụy Điển

 3-1

Ai Cập

26/08

17h00

B

Italia

 3-1

Bỉ

26/08

19h30

D

Mỹ

 3-0

CH Séc

26/08

19h30

C

Brazil

 3-0

Puerto Rico

26/08

20h30

A

Thái Lan

 2-3

Hà Lan

26/08

20h30

B

Cuba

 3-1

Slovakia