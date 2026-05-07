Chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen ở trận ra quân mang đến cú hích quan trọng cho U17 Việt Nam trong hành trình săn vé dự World Cup. Thầy trò HLV Cristiano Roland không chỉ có 3 điểm trọn vẹn, mà còn hưởng lợi lớn khi U17 Hàn Quốc bị U17 UAE cầm hòa 1-1 ở trận đấu sau đó.

Sau lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng C và đứng trước cơ hội rất sáng để giành quyền đi tiếp. Đại diện Đông Nam Á hiện chỉ còn cách tấm vé dự World Cup đúng một chiến thắng.

U17 Việt Nam vừa giành chiến thắng quan trọng trước U17 Yemen - Ảnh: VFF

Ở lượt trận tiếp theo gặp U17 Hàn Quốc ngày 10/5, nếu tiếp tục giành 3 điểm, U17 Việt Nam sẽ sớm hoàn thành mục tiêu. Ngay cả trong trường hợp không có kết quả thuận lợi, thầy trò HLV Roland vẫn còn quyền tự quyết ở trận cuối gặp U17 UAE.

Kết quả hòa giữa Hàn Quốc và UAE giúp U17 Việt Nam tránh được kịch bản quá bất lợi về hiệu số. Nếu UAE và Yemen chia điểm ở lượt trận thứ hai, U17 Việt Nam vẫn có thể bước vào trận cuối với nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn, thậm chí chỉ cần hòa UAE để đi tiếp.

Dù vậy, U17 Việt Nam không được phép chủ quan. Bài học ở giải châu Á gần nhất vẫn còn nguyên giá trị, khi đội từng ở rất gần tấm vé World Cup sau những trận hòa ấn tượng trước Nhật Bản và Australia, nhưng đánh rơi lợi thế ở cuối trận gặp UAE.

Cánh cửa đang mở rộng, nhưng để bước qua, thầy trò HLV Cristiano Roland cần duy trì sự tập trung tối đa đến phút cuối cùng.

Highlights U17 Việt Nam 1-0 U17 Yemen

Xem độc quyền Giải vô địch U17 Châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn