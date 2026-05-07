U17 Việt Nam tạo nên cột mốc đáng nhớ tại VCK U17 châu Á 2026 khi đánh bại U17 Yemen với tỷ số 1-0. Đây không chỉ là chiến thắng mang ý nghĩa điểm số, mà còn giúp bóng đá trẻ Việt Nam phá dớp 10 năm không biết mùi chiến thắng ở sân chơi châu lục cấp độ U17.

Lần gần nhất U17 Việt Nam được hưởng niềm vui tại VCK U17 châu Á là năm 2016, khi đánh bại U17 Kyrgyzstan 3-1 ở vòng bảng. Đó cũng là giải đấu đáng nhớ, bởi sau trận thua đậm Nhật Bản 0-7, đội bóng trẻ Việt Nam vùng dậy mạnh mẽ, thắng Australia 3-2 và giành vé vào tứ kết.

U17 Việt Nam phá dớp 10 năm không thắng tại VCK U17 châu Á - Ảnh: VFF

Tuy nhiên, sau dấu ấn ấy, U17 Việt Nam trải qua quãng thời gian đầy thử thách. Trong ba kỳ giải kế tiếp, các lứa U17 Việt Nam đều dừng bước ở vòng bảng, với 5 trận hòa và 4 thất bại. Dù vậy, những màn trình diễn tại VCK U17 châu Á 2025, đặc biệt là việc cầm hòa Nhật Bản, Australia và UAE, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.

Chiến thắng trước Yemen mang ý nghĩa rất lớn, bởi ngoài việc mang lại 3 điểm quan trọng, U17 Việt Nam còn được tiếp thêm sự tự tin trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Tính đến nay, U17 Việt Nam đã có 32 trận tại các VCK U17 châu Á, giành 7 chiến thắng, 8 trận hòa và nhận 17 thất bại. Thành tích chưa quá nổi bật, nhưng thắng lợi trước Yemen có thể trở thành cú hích lớn cho thầy trò HLV Cristiano Roland trên hành trình chinh phục giấc mơ World Cup.

Highlights U17 Việt Nam 1-0 U17 Yemen

