Dịp Tết Nguyên đán, thói quen sinh hoạt đảo lộn, ăn uống thất thường, sử dụng rượu bia nhiều hơn cùng việc đi lại, tụ họp đông người khiến nguy cơ mắc bệnh tăng cao. Đây là thời điểm các cơ sở y tế thường ghi nhận số ca nhập viện gia tăng do bệnh tiêu hóa, bệnh mạn tính tái phát và chấn thương.

Trao đổi với PV VietNamNet, Phó giáo sư, bác sĩ Hoàng Bùi Hải - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) chia sẻ về các bệnh lý ngày Tết và cách ứng phó.

1. Bệnh tiêu hóa

Theo bác sĩ Hải, các bệnh tiêu hóa thường gặp trong dịp Tết gồm viêm dạ dày cấp, viêm tụy cấp, ngộ độc thực phẩm và tiêu chảy cấp. Nguyên nhân chủ yếu do ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất béo, cay nóng, đồ ngọt, uống rượu bia kéo dài hoặc sử dụng thực phẩm bảo quản không đúng cách, dễ ôi thiu, nhiễm khuẩn.

Cách phòng ngừa: Người dân nên ăn uống điều độ, chia nhỏ bữa ăn để giảm gánh nặng cho dạ dày; bảo quản thực phẩm đúng cách; tránh các món tái, sống, thức ăn nhanh hoặc để lâu ngoài môi trường; hạn chế rượu bia.

Bác sĩ Hải khám cho bệnh nhân đột quỵ. Ảnh: BSCC.

Ứng phó với bệnh lý: Với ngộ độc thực phẩm, bác sĩ Hải tư vấn, người bệnh cần uống nhiều nước hoặc dung dịch oresol để bù nước và điện giải, không tự ý kích thích nôn nếu không có chỉ định của bác sĩ, đồng thời nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế.

Khi bị viêm dạ dày, người bệnh nên nghỉ ngơi, ăn nhẹ, tránh đồ cay nóng, dầu mỡ; có thể uống nước ấm, trà gừng hoặc mật ong pha loãng.

Riêng viêm tụy cấp là bệnh lý nguy hiểm, cần cấp cứu khẩn. Nếu xuất hiện đau bụng dữ dội vùng thượng vị, sốt, vàng da, tim đập nhanh, người bệnh phải được đưa đến bệnh viện ngay.

2. Bệnh mạn tính tái phát

Các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, nhồi máu cơ tim, đột quỵ não thường dễ tái phát hoặc diễn tiến nặng trong dịp Tết. Việc ăn mặn, ăn nhiều đường, chất béo, lạm dụng rượu bia, thời tiết thay đổi và lơ là dùng thuốc là những yếu tố làm tăng nguy cơ biến chứng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Để phòng ngừa, bác sĩ Hải khuyến cáo người mắc bệnh mạn tính cần tuân thủ nghiêm phác đồ điều trị, uống thuốc đúng giờ, đủ liều, kể cả trong ngày lễ. Đồng thời duy trì lối sống lành mạnh với chế độ ăn nhiều rau xanh, hạn chế muối và đường, tập thể dục nhẹ nhàng, ngủ đủ giấc và theo dõi huyết áp, đường huyết thường xuyên.

Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như méo mặt, yếu tay chân, nói khó, đau thắt ngực, hồi hộp, khó thở cần gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời.

4. Chấn thương

Bác sĩ Hải nhận định các chấn thương phổ biến trong dịp Tết gồm tai nạn giao thông, té ngã, bỏng, sây sát tay chân. Nguyên nhân chủ yếu do lái xe sau khi sử dụng rượu bia, tham gia hoạt động đông người nhưng thiếu chú ý an toàn, sử dụng dao, kéo, bếp lửa không đúng cách trong gia đình đông đúc.

Đặc biệt, bác sĩ Hải cho biết nhiều năm liên tiếp, số bệnh nhân vào cấp cứu liên quan tới té ngã khi thắp hương, dọn dẹp bàn thờ tăng cao, đa phần là người cao tuổi. Những chấn thương té ngã này cực kỳ nguy hiểm gãy chân, gãy cổ xương đùi, chấn thương sọ não...

Vì vậy, bác sĩ Hải đặc biệt khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm luật giao thông, không lái xe khi đã uống rượu bia; cẩn trọng khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn và thiết bị bếp, nhất là có trẻ nhỏ. Người dân cẩn trọng khi dọn dẹp nhà, bàn thờ.

Với vết thương chảy máu, người dân cần rửa sạch bằng nước muối sinh lý, băng vô trùng và đến bệnh viện nếu vết thương sâu hoặc chảy máu không cầm. Trường hợp nghi gãy xương cần cố định tạm thời bằng nẹp hoặc vật cứng, sau đó nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất.