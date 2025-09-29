Anh N.V.K (33 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) đến Trung tâm y tế Đa khoa khu vực Thanh Sơn khám bệnh trong tình trạng tổn thương ở mắt.

Theo người đàn ông này, khi đang chơi cầu lông cùng bạn bè, một quả cầu rơi trúng mắt trái của anh. Sau va chạm, mắt anh xuất hiện tình trạng đau nhức, cộm khó chịu, chảy nước mắt liên tục.

Anh K. nghĩ đó chỉ là tổn thương nhẹ và đã tự mua thuốc nhỏ mắt về sử dụng tại nhà. Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm mà có xu hướng nặng hơn, nên anh đã đến bệnh viện để thăm khám.

Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám. Ảnh: BVCC.

Tại Khoa Ngoại Tổng hợp - Liên chuyên khoa, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra và chẩn đoán người bệnh bị trợt biểu mô giác mạc mắt trái, kèm theo tình trạng mi mắt sưng nề. Người bệnh nhanh chóng được điều trị tích cực bằng phác đồ chuyên khoa. Sau ba ngày theo dõi và điều trị, tình trạng mắt đã cải thiện rõ rệt, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ khuyến cáo, chấn thương ở mắt, dù chỉ do một tác nhân tưởng chừng đơn giản như quả cầu lông, cũng có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng nếu không xử trí kịp thời.

Người dân tuyệt đối không tự ý dùng thuốc nhỏ mắt hay các biện pháp dân gian như đắp lá, bởi điều này có thể làm bệnh nặng thêm, thậm chí để lại biến chứng lâu dài. Khi gặp tình huống chấn thương vùng mắt, việc đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị là vô cùng cần thiết.

Để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc, đặc biệt khi tham gia các hoạt động thể thao, người dân nên trang bị kính bảo hộ và chú ý bảo vệ đôi mắt bởi chỉ một chấn thương nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến thị lực suốt đời.

Gọi không thấy bố trả lời, con trai vội đưa đi cấp cứu Ông H.X.L đang ở nhà thì đột ngột xuất hiện yếu liệt, lơ mơ, gọi hỏi không đáp ứng gia đình nghĩ tới đột quỵ đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Gặp nạn khi ăn bún cá, người đàn ông phải mổ cấp cứu trong đêm Người đàn ông quê Phú Thọ phải mổ cấp cứu trong đêm sau khi ăn bún cá, bị mảnh xương dài 4cm đâm thủng ruột non gây áp-xe ổ bụng.