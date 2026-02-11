Mới đây. Bệnh viện E (Hà Nội) vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm. Tai nạn xảy ra khi ông chặt thịt gà chuẩn bị Tết, dao trượt gây tổn thương nặng ngón tay, phần mềm dập nát, nguy cơ mất ngón cao.

Tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt, sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định đây là chấn thương bàn tay phức tạp.

Người bệnh được chỉ định phẫu thuật tạo hình - vi phẫu bàn tay với mục tiêu bảo tồn tối đa ngón tay bị tổn thương. Quá trình phẫu thuật tập trung vào xử lý vết thương, nối lại mạch máu, thần kinh và gân, tái tạo phần mềm nhằm phục hồi chức năng cầm nắm, vận động tinh tế và đảm bảo hình thể bàn tay.

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt cảnh báo trong những ngày giáp Tết, người dân nên thận trọng các tai nạn trong sinh hoạt, trong nhà bếp.

Khi tai nạn xảy ra, người bệnh cần được đưa ngay đến các cơ sở y tế để được đánh giá và can thiệp đúng chuyên môn.

Bàn tay là cơ quan giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong lao động và sinh hoạt hằng ngày. Việc được tiếp cận điều trị sớm có ý nghĩa quyết định trong khả năng bảo tồn ngón tay và phục hồi chức năng lâu dài.

Bộ Y tế sẽ kiểm tra đột xuất công tác trực cấp cứu tại các bệnh viện dịp Tết Theo Bộ Y tế, giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm thực hiện thường trực 4 cấp, 24/24 giờ.

Người đàn ông đi cấp cứu khi đang làm việc, cơ thể gồng cứng như đòn gánh Đang làm việc, ông T. thấy cứng hàm, người gồng cứng, bật ra sau. Người thân nghĩ ông bị đột quỵ nên vội đưa đi cấp cứu nhưng các bác sĩ xác định một bệnh lý nguy hiểm khác.