Thông tin từ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, sáng 29 Tết, đơn vị tiếp nhận một nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau thắt ngực dữ dội, lan tay trái, kèm vã mồ hôi lạnh.

Điện tâm đồ ghi nhận ST chênh lên ở các chuyển đạo V1-V6, bệnh nhân được chẩn đoán xác định: Nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên (STEMI) thành trước.

Ngay lập tức, hệ thống “Báo động đỏ” nội viện lập tức được kích hoạt. Người bệnh được chuyển thẳng phòng thông tim.

Kết quả chụp động mạch vành cấp cứu phát hiện tắc hoàn toàn đoạn gần động mạch liên thất trước (LAD), nhánh mạch nuôi phần lớn cơ tim thất trái của bệnh nhân. Theo các bác sĩ, tổn thương có nguy cơ gây sốc tim và tử vong nếu chậm trễ.

Các bác sĩ chạy đua với thời gian cứu sống bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Dưới sự chỉ đạo chuyên môn trực tiếp của GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, ê-kíp đã tiến hành can thiệp mạch vành qua da (PCI), tái thông tổn thương bằng dây dẫn chuyên dụng, nong bóng và đặt stent phủ thuốc. Dòng chảy mạch vành được khôi phục hoàn toàn (TIMI 3), tái tưới máu cơ tim kịp thời trong giờ vàng.

Đến sáng nay (mùng Một Tết), người bệnh đã tỉnh táo, huyết động ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc.

Chia sẻ thêm về ca bệnh, GS.TS Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Trong nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, mỗi phút trôi qua là hàng triệu tế bào cơ tim không thể phục hồi. Nếu không tái thông mạch vành kịp thời, vùng cơ tim hoại tử sẽ lan rộng, để lại hậu quả suy tim mạn tính hoặc đột tử.

Việc tái tưới máu trong giờ vàng không chỉ cứu sống người bệnh, mà còn bảo tồn chức năng tim lâu dài. Đây là yếu tố quyết định chất lượng sống sau này của bệnh nhân”.Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức trực tiếp thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Giáo sư Hùng nhấn mạnh, thông thường mỗi dịp Tết là thời điểm gia tăng các ca nhồi máu cơ tim. Nguyên nhân do: Thời tiết lạnh gây co mạch; Ăn nhiều đạm, mỡ, nội tạng, thực phẩm mặn; Uống rượu bia quá mức; Thức khuya, căng thẳng; Tự ý ngưng thuốc điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu.

“Việc cấp cứu tim mạch không có ngày nghỉ. Điều quan trọng nhất là người dân nhận biết sớm triệu chứng và đến bệnh viện có khả năng can thiệp mạch vành càng sớm càng tốt”, Giáo sư Hùng nhấn mạnh.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người có bệnh nền tim mạch cần tuân thủ:

- Uống thuốc đúng chỉ định, không bỏ liều.

- Hạn chế rượu bia, ăn nhạt, kiểm soát khẩu phần.

- Giữ ấm cơ thể, đặc biệt vào sáng sớm.

- Nghỉ ngơi hợp lý, tránh xúc động mạnh.

Dấu hiệu người bệnh cần cấp cứu ngay:

- Đau ngực kéo dài trên 20 phút.

- Đau lan vai trái, cổ, hàm.

- Khó thở, vã mồ hôi lạnh.

- Choáng váng, buồn nôn.