Căn hộ chung cư đang trở thành lựa chọn phổ biến tại các đô thị lớn nhờ giá cả phù hợp và tiện ích đầy đủ, đồng thời đặt ra không ít bài toán về diện tích, ánh sáng và bố cục khiến nhiều gia chủ đau đầu khi muốn bài trí phong thủy.

Diện tích khiêm tốn không đồng nghĩa với việc vượng khí bị hạn chế. Chỉ cần nắm vững một số nguyên tắc điều chỉnh, gia chủ hoàn toàn có thể biến căn hộ khiêm tốn thành chốn an cư hài hòa, tài lộc đủ đầy.

Tối ưu cửa chính

Trong căn hộ chung cư, cửa chính thường được xem là điểm nạp khí quan trọng nhất, không có cửa hậu hay cửa phụ bổ trợ. Vì vậy, mọi nguồn năng lượng tốt xấu đều đi qua cánh cửa này.

Một bất cập thường gặp ở nhiều căn hộ là lối vào mở thẳng vào bếp hoặc nhà vệ sinh, hai khu vực dễ làm thất thoát vượng khí vừa vào nhà.

Căn hộ chung cư dù diện tích khiêm tốn vẫn có thể trở thành không gian sống hài hòa nếu biết cách khắc phục các nhược điểm phong thủy. Ảnh: Baidu

Nếu cửa chính đối diện bếp, gia chủ có thể đặt một tấm bình phong nhỏ, kệ giày thấp hoặc chậu cây xanh ngay lối vào. Cách bố trí này vừa che chắn tầm nhìn, vừa giúp điều hướng dòng khí lan tỏa sang phòng khách trước khi vào bếp.

Với trường hợp cửa chính đối diện nhà vệ sinh, nguyên tắc quan trọng nhất là luôn đóng kín cửa nhà vệ sinh khi không sử dụng. Một tấm rèm vải hoặc mành treo ngăn cách hai khu vực cũng là giải pháp đơn giản, tiết kiệm diện tích.

Bên cạnh đó, hành lang chung cư thường thiếu ánh sáng tự nhiên. Gia chủ nên lắp đèn chiếu sáng ngay trước cửa chính và giữ khu vực này luôn sạch sẽ, thông thoáng. Một cánh cửa sáng rõ, không bị bám bụi hay ố màu sẽ giúp "khí khẩu" luôn vận hành thông suốt.

Xử lý trần thấp và không gian bí

Trần thấp là hạn chế thường gặp của nhiều căn hộ chung cư, đặc biệt là các dự án tầm trung. Điều này gây cảm giác đè nén, ngột ngạt và là một bất lợi phong thủy bởi khí khó lưu chuyển thông suốt trong không gian bị nén chặt.

Để khắc phục, gia chủ nên sử dụng gam màu sáng cho trần và tường như trắng kem, vàng nhạt, xám nhạt để tạo cảm giác không gian được nâng lên.

Hệ thống đèn nên ưu tiên loại đèn âm trần hoặc đèn chiếu hắt lên tường thay vì đèn thả lủng lẳng vốn chiếm thêm chiều cao.

Một mẹo nhỏ khác là sử dụng gương soi đặt ở vị trí phù hợp để phản chiếu không gian, tạo hiệu ứng mở rộng về mặt thị giác. Tuy nhiên, cần tránh đặt gương đối diện cửa chính hoặc giường ngủ.

Cân bằng Thủy - Hỏa trong căn bếp nhỏ

Bếp trong căn hộ chung cư thường được thiết kế liền mạch với phòng khách để tiết kiệm diện tích, tạo không gian mở.

Tận dụng ánh sáng tự nhiên, cây xanh và bố trí nội thất hợp lý là chìa khóa giúp căn hộ nhỏ luôn thông thoáng và tràn đầy sinh khí. Ảnh: Baidu

Điều này tuy hợp xu hướng nhưng lại đặt ra yêu cầu cao về phân định khu vực, bởi bếp thuộc Hỏa, phòng khách là nơi cần sự yên ổn.

Khi hai không gian này không có ranh giới rõ ràng, Hỏa khí từ bếp dễ lan sang phòng khách, khiến tổng thể căn hộ thiếu cân bằng.

Giải pháp cho căn bếp nhỏ là giữ bếp luôn sạch sẽ, gọn gàng, không để đồ đạc bừa bộn trên mặt bếp sau khi nấu nướng.

Một chậu cây nhỏ như trầu bà, lan ý đặt gần bếp sẽ giúp điều hòa không khí và tăng sinh khí. Đặc biệt, nếu bếp mở hoàn toàn sang phòng khách, gia chủ có thể sử dụng vách ngăn nhẹ, kệ gỗ thấp hoặc rèm để tạo ranh giới mềm mại giữa hai khu vực, vừa giữ thẩm mỹ vừa ổn định năng lượng.

Tận dụng ánh sáng tự nhiên và cây xanh

Thiếu sáng là nhược điểm cố hữu của nhiều căn hộ chung cư, nhất là các căn hộ chỉ có một mặt thoáng. Ánh sáng tự nhiên là nguồn dương khí quan trọng, giúp xua tan năng lượng trì trệ và mang sức sống vào không gian nhỏ.

Vì vậy, gia chủ nên tận dụng tối đa nguồn sáng này bằng cách sử dụng rèm mỏng, màu sáng, tránh các loại rèm dày tối màu che kín cửa sổ.

Cây xanh cũng là trợ thủ đắc lực. Những loại cây ưa bóng, dễ sống trong nhà như lưỡi hổ, trầu bà, kim tiền hay lan ý vừa giúp thanh lọc không khí, vừa tăng sinh khí mà không chiếm nhiều diện tích.

Một chậu cây nhỏ đặt ở góc phòng khách, trên bàn làm việc hay cạnh cửa sổ sẽ tạo điểm nhấn xanh mát, giúp không gian sống luôn tươi mới và dễ chịu.