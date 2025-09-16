Chân giò nấu giả cầy là món ăn được nhiều gia đình Việt yêu thích, nhất là vào những ngày mưa, se lạnh. Tùy từng miền mà cách làm món ăn này có chút khác biệt.

Ví dụ, ở miền Bắc, thịt chân giò sau khi thui để lên màu đẹp mắt thường được ướp với riềng giã nhỏ, nước cốt nghệ, sả, mắm tôm… rồi nấu 2 lần lửa cho thịt mềm nhưng bì vẫn giòn.

Ở miền Trung, món chân giò nấu giả cầy thường có vị ngọt từ mật mía, hòa quyện chút chan chát từ nước chè… và màu sắc cũng thiên về đỏ, nâu sậm.

Còn ở miền Nam, đặc biệt là ở khu vực Tây Nam Bộ, món ăn này được chế biến hơi ngọt do ảnh hưởng từ văn hóa ẩm thực của người Khmer và người Hoa gốc Triều Châu, không thể thiếu các nguyên liệu quen thuộc như chao, nước dừa tươi.