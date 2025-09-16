Chân giò nấu giả cầy là món ăn được nhiều gia đình Việt yêu thích, nhất là vào những ngày mưa, se lạnh. Tùy từng miền mà cách làm món ăn này có chút khác biệt.

Ví dụ, ở miền Bắc, thịt chân giò sau khi thui để lên màu đẹp mắt thường được ướp với riềng giã nhỏ, nước cốt nghệ, sả, mắm tôm… rồi nấu 2 lần lửa cho thịt mềm nhưng bì vẫn giòn.

Ở miền Trung, món chân giò nấu giả cầy thường có vị ngọt từ mật mía, hòa quyện chút chan chát từ nước chè… và màu sắc cũng thiên về đỏ, nâu sậm.

Còn ở miền Nam, đặc biệt là ở khu vực Tây Nam Bộ, món ăn này được chế biến hơi ngọt do ảnh hưởng từ văn hóa ẩm thực của người Khmer và người Hoa gốc Triều Châu, không thể thiếu các nguyên liệu quen thuộc như chao, nước dừa tươi.

Xem nhanh:
  • Cách làm chân giò nấu giả cầy chuẩn vị miền Bắc
  • Cách làm chân giò nấu giả cầy kiểu miền Trung 
  • Cách làm chân giò nấu giả cầy kiểu miền Nam 
  • Cách nấu chân giò giả cầy không cần mẻ
Cách làm chân giò nấu giả cầy chuẩn vị miền Bắc

Món chân giò nấu giả cầy theo kiểu miền Bắc thường có thêm các loại gia vị đặc trưng như mẻ, mắm tôm…, gây ấn tượng mạnh từ hình thức đến hương vị.

chân giò nấu giả cầy kiểu miền Bắc Hương Thu.jpg
Món chân giò giả cầy nấu kiểu miền Bắc có hương vị hòa quyện từ các nguyên liệu như riềng, mẻ, mắm tôm..., ăn cùng bún rất ngon. Ảnh: Hương Thu

Từng miếng giả cầy ngả màu nâu vàng óng hấp dẫn, khi ăn bên ngoài bì giòn sần sật mà bên trong thịt mềm, nước sóng sánh vàng, đượm mùi thơm của mắm tôm, riềng, mẻ.

Xem ngay: Cách làm chân giò nấu giả cầy chuẩn vị miền Bắc

Cách làm chân giò nấu giả cầy kiểu miền Trung 

Món giả cầy kiểu miền Trung có chút khác biệt với phần thịt giả cầy mềm mà không bở, ngọt nhẹ từ mật mía, dậy mùi thơm của mắm tôm và mẻ cùng màu sắc đẹp mắt.

Xem ngay: Cách làm chân giò nấu giả cầy kiểu miền Trung nhanh chóng

chân giò nấu giả cầy kiểu miền Trung Châu Ngọc.png
Cách làm món chân giò giả cầy kiểu miền Trung khá đơn giản, kết hợp cùng nước chè, mật mía để tạo hương vị thơm ngon tự nhiên. Ảnh: Châu Ngọc
Cách làm chân giò nấu giả cầy kiểu miền Nam 

Ở miền Nam, thịt chân giò được chặt miếng, ướp với riềng, sả, nghệ, thêm chút mắm tôm, đường, chao, tạo vị ngọt thanh tự nhiên, hơi khác so với khẩu vị người miền Trung, miền Bắc.

Tùy từng nhà, người ta có thể tự thắng đường hoặc nêm chút nước màu cho món chân giò nấu giả cầy có màu nâu cánh gián đẹp mắt.

Xem ngay: Cách làm chân giò nấu giả cầy kiểu miền Nam vừa đơn giản vừa ngon

giả cầy miền nam duyen do le my.png
Món chân giò giả cầy miền Nam có vị lạ miệng từ chao. Ảnh: Duyen Do Le My
Cách nấu chân giò giả cầy không cần mẻ

Thay vì dùng mẻ, bạn có thể sử dụng nguyên liệu thay thế khác như dấm, sữa chua không đường, giúp món chân giò giả cầy ngon lạ miệng hơn mà không cần tốn nhiều thời gian, công sức chế biến.

Xem ngay: Cách nấu chân giò giả cầy không cần mẻ

Để món chân giò nấu giả cầy thêm ngon, bạn nên chọn mua chân giò trước của lợn vì chân trước hoạt động nhiều nên phần thịt sẽ mỏng, mềm, ngọt và có nhiều gân hơn chân giò sau.

Chân giò ngon thường sẽ săn chắc, có độ đàn hồi cao, các thớ thịt đều, phần móng còn nguyên vẹn không bị long ra.

giả cầy thắm gà.jpg
Cách làm chân giò giả cầy không khó nhưng đòi hỏi người nấu cần lưu ý một số kinh nghiệm để món ăn hấp dẫn hơn. Ảnh: Thắm Gà

Nên mua những chiếc chân giò có màu hồng tươi, không có mùi hôi bất thường.

Tránh mua chân giò ứ nước bên trong, có lớp màng bên ngoài, khi cắt thịt chảy dịch vàng và có các nốt sần màu trắng trên thịt, vì đây có thể là lợn đã bị bệnh sán gạo.

Nên mua riềng bánh tẻ thì ướp giả cầy sẽ ngon hơn. Không nên mua riềng xay sẵn ngoài chợ vì chất lượng không đảm bảo.