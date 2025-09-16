Món chân giò nấu giả cầy theo kiểu miền Bắc thường có thêm các loại gia vị đặc trưng như mẻ, mắm tôm…, gây ấn tượng mạnh từ hình thức đến hương vị.
Từng miếng giả cầy ngả màu nâu vàng óng hấp dẫn, khi ăn bên ngoài bì giòn sần sật mà bên trong thịt mềm, nước sóng sánh vàng, đượm mùi thơm của mắm tôm, riềng, mẻ.
Món giả cầy kiểu miền Trung có chút khác biệt với phần thịt giả cầy mềm mà không bở, ngọt nhẹ từ mật mía, dậy mùi thơm của mắm tôm và mẻ cùng màu sắc đẹp mắt.
Ở miền Nam, thịt chân giò được chặt miếng, ướp với riềng, sả, nghệ, thêm chút mắm tôm, đường, chao, tạo vị ngọt thanh tự nhiên, hơi khác so với khẩu vị người miền Trung, miền Bắc.
Tùy từng nhà, người ta có thể tự thắng đường hoặc nêm chút nước màu cho món chân giò nấu giả cầy có màu nâu cánh gián đẹp mắt.
Thay vì dùng mẻ, bạn có thể sử dụng nguyên liệu thay thế khác như dấm, sữa chua không đường, giúp món chân giò giả cầy ngon lạ miệng hơn mà không cần tốn nhiều thời gian, công sức chế biến.
Để món chân giò nấu giả cầy thêm ngon, bạn nên chọn mua chân giò trước của lợn vì chân trước hoạt động nhiều nên phần thịt sẽ mỏng, mềm, ngọt và có nhiều gân hơn chân giò sau.
Chân giò ngon thường sẽ săn chắc, có độ đàn hồi cao, các thớ thịt đều, phần móng còn nguyên vẹn không bị long ra.
Nên mua những chiếc chân giò có màu hồng tươi, không có mùi hôi bất thường.
Tránh mua chân giò ứ nước bên trong, có lớp màng bên ngoài, khi cắt thịt chảy dịch vàng và có các nốt sần màu trắng trên thịt, vì đây có thể là lợn đã bị bệnh sán gạo.
Nên mua riềng bánh tẻ thì ướp giả cầy sẽ ngon hơn. Không nên mua riềng xay sẵn ngoài chợ vì chất lượng không đảm bảo.