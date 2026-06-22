Đại diện Báo VietNamNet vừa trao số tiền 142.831.896 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi tới 4 cháu bé mồ côi ở xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bốn cháu gồm: Cao Đinh Thanh San (SN 2015), Đinh Nam Dương (SN 2019), Đinh Quang Vũ (SN 2022) và bé út Đinh Hải Băng (SN 2024) là nhân vật trong bài viết: “Mẹ chết thảm, 4 đứa trẻ mồ côi ở Quảng Trị cần vòng tay hỗ trợ của cộng đồng”.

Bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay ủng hộ số tiền 142.831.896 đồng giúp đỡ 4 cháu bé. Ảnh: Hải Sâm

Bốn cháu bé là con chị Cao Thị Sáng (SN 1995), dân tộc Chứt ở bản Yên Hợp.

Sau khi kết hôn được vài tháng, vợ chồng chị Sáng dắt díu nhau vào bản Yên Hợp dựng tạm căn nhà nhỏ để sinh sống.

Lần lượt 4 đứa con ra đời, nhà cửa tạm bợ, cuộc sống gia đình đã khó khăn nhưng vẫn không yên ổn khi người chồng của chị nhiều lần vướng vòng lao lý.

Những năm tháng chồng ở tù, một mình chị Sáng gồng gánh nuôi 4 con nhỏ. Ai thuê gì chị cũng làm. Có đám cưới thì đi bưng bê, hôm không có việc lại vào rừng vác củi, trồng cây thuê kiếm từng đồng nuôi con nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau.

Số tiền bạn đọc Báo VietNamNet hỗ trợ 4 cháu mồ côi được Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Kim Phú quản lý, hằng tháng sẽ trích để chăm lo, nuôi dưỡng các cháu. Ảnh: Hải Sâm

Trong thời gian chồng đi tù, chị Sáng đã ly hôn đơn phương. Thế nhưng sau khi mãn hạn tù, người chồng cũ liên tục quay lại quấy rối, nhiều lần chị Sáng bị chồng cũ đe dọa, hành hung.

Đến tối 11/5, gia đình phát hiện chị Sáng tử vong tại nhà, trên cơ thể có nhiều vết thương, nghi do chồng cũ sát hại. Tuy nhiên, sau đó, cơ quan chức năng đã phát hiện chồng cũ của chị Sáng tử vong trong rừng.

Bi kịch đã khép lại cuộc đời người phụ nữ nghèo dân tộc Chứt, nhưng phía trước vẫn còn 4 đứa trẻ bơ vơ rất cần sự chở che, cưu mang của cộng đồng để có thể tiếp tục lớn lên sau biến cố đau lòng này.

Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh đáng thương của các bé, nhiều bạn đọc đã chung tay ủng hộ số tiền 142.831.896 đồng.

Ông Thái Văn Chung, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Kim Phú cho biết: “Số tiền này đã được chuyển về tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã để quản lý công khai, minh bạch. Hằng tháng, nguồn kinh phí này sẽ được trích để chăm lo, nuôi dưỡng các cháu. Xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, Báo VietNamNet đã kết nối, giúp đỡ gia đình các cháu trong lúc khó khăn này”.