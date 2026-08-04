Theo Life Times, bác sĩ tim mạch Lưu Định Huy (Trung Quốc) cho biết thói quen cúi đầu kéo dài có thể gây tổn thương mạch máu vùng đầu cổ theo 3 cách.

Mạch máu bị chèn ép, ảnh hưởng nguồn cấp máu cho não

Não là cơ quan tiêu thụ nhiều oxy và máu nhất trong cơ thể. Khi bạn cúi đầu lâu, cột sống cổ mất đường cong sinh lý, các cơ vùng cổ căng cứng và chèn ép động mạch đốt sống, động mạch cảnh, làm giảm lưu lượng máu lên não.

Dấu hiệu ban đầu có thể là chóng mặt khi thay đổi tư thế, đầu nặng vào buổi sáng hoặc choáng váng khi đứng dậy. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể làm thoái hóa cột sống cổ, gây đau đầu, chóng mặt thường xuyên.

Thói quen cúi đầu lâu gây hại cho vùng đầu, cổ. Ảnh: AI

Dây thần kinh bị chèn ép, gây tê bì tay

Cúi đầu lâu khiến đốt sống cổ lệch vị trí, cơ co cứng và chèn ép các dây thần kinh vùng cổ. Biểu hiện thường gặp là tê cánh tay, căng tức đầu ngón tay. Những triệu chứng này dễ bị nhầm với thiếu canxi hoặc mệt mỏi. Nếu không điều trị kịp thời, dây thần kinh có thể bị tổn thương không hồi phục.

Rối loạn tuần hoàn vùng đầu cổ

Thói quen cúi đầu kéo dài còn gây đau, cứng cơ vùng cổ, làm xuất hiện "bướu mỡ sau gáy" và mất đường cong sinh lý của cột sống cổ. Khi cột sống cổ thoái hóa hoặc cơ co cứng, các dây thần kinh giao cảm vùng cổ bị kích thích, gây phản xạ khiến tim đập nhanh, tức ngực hoặc huyết áp dao động.

Bác sĩ Lâm Định Khôn, Chủ nhiệm khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Đông (Trung Quốc), cảnh báo các tư thế gây hại cho đầu cổ:

Cúi gằm đầu khi ăn

Nhiều người có thói quen cúi sát bát khi ăn, khiến cổ vươn về phía trước và lưng khom xuống. Tư thế này làm tăng áp lực lên cột sống cổ, ảnh hưởng đến quá trình cung cấp máu cho não.

Tư thế ngồi "con tôm"

Khi làm việc, nhiều người trượt người xuống ghế, lưng cong và cổ rướn về phía trước. Dù tạo cảm giác thoải mái trong thời gian ngắn, tư thế này khiến mạch máu vùng cổ bị kéo căng, lâu dài có thể gây thiếu máu não, đau đầu, chóng mặt, đồng thời đẩy nhanh quá trình thoái hóa cột sống cổ.

Cúi đầu xem điện thoại

Khi bạn cúi đầu về phía trước, áp lực lên cột sống cổ tăng lên theo cấp số nhân. Nếu bạn cúi khoảng 60 độ, cột sống cổ phải chịu tải trọng lên tới 25kg, tương đương "cõng" một đứa trẻ 6 tuổi trên cổ. Thói quen này không chỉ đẩy nhanh quá trình thoái hóa đốt sống cổ mà còn chèn ép động mạch đốt sống và động mạch cảnh, giảm lượng máu lên não.