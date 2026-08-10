Theo hướng dẫn của Hiệp hội Lồng ngực Mỹ (ATS) và Hiệp hội Hô hấp châu Âu (ERS), bài kiểm tra đi bộ 6 phút là phương pháp đánh giá chức năng được sử dụng rộng rãi trong lâm sàng. Người tham gia chỉ cần đi liên tục trên một đoạn đường bằng phẳng trong 6 phút với tốc độ phù hợp khả năng của mình. Dựa trên tổng quãng đường đi được, bác sĩ sẽ đánh giá sức bền tim phổi, khả năng gắng sức và chức năng vận động tổng thể của mỗi người.

Theo đó, người đi được 500m trở lên trong 6 phút có khả năng vận động tốt. Nếu quãng đường dưới 400m, cơ thể có thể đã xuất hiện dấu hiệu suy giảm chức năng. Mức 200-300m cho thấy tình trạng suy giảm từ nhẹ đến trung bình, còn dưới 200m phản ánh khả năng vận động bị hạn chế rõ rệt. Trong trường hợp này, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được đánh giá chuyên sâu nhằm xác định nguyên nhân.

Khả năng đi bộ có thể cho biết phần nào về sức khỏe của bạn. Ảnh: China Times

Bài kiểm tra này được áp dụng phổ biến cho người cao tuổi, bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh tim mạch, bệnh lý thần kinh, người sau phẫu thuật hoặc những trường hợp đang theo dõi hiệu quả của chương trình phục hồi chức năng. Ưu điểm của phương pháp là đơn giản, không xâm lấn, dễ thực hiện nhưng vẫn phản ánh khá chính xác khả năng hoạt động trong cuộc sống hằng ngày.

Các chuyên gia của ATS và ERS cho biết quãng đường đi được trong 6 phút không chỉ giúp đánh giá tình trạng hiện tại mà còn có giá trị theo dõi diễn biến bệnh theo thời gian, đánh giá hiệu quả điều trị và dự báo nguy cơ nhập viện hoặc tử vong ở một số bệnh nhân mắc bệnh hô hấp và tim mạch mạn tính. Vì vậy, đây được xem là một trong những công cụ đánh giá chức năng có giá trị trong thực hành lâm sàng trên toàn thế giới.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy khả năng đi bộ trong 6 phút có xu hướng giảm dần theo tuổi. Một phân tích tổng hợp công bố năm 2025 trên PubMed ghi nhận người từ 60-64 tuổi có thể đi trung bình gần 587m trong 6 phút, trong khi ở nhóm 80 tuổi trở lên, quãng đường trung bình giảm xuống còn khoảng 326m. Điều này phản ánh quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể, khi sức mạnh cơ bắp, khả năng thăng bằng và chức năng tim phổi đều suy giảm theo thời gian.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng tuổi tác không phải là yếu tố duy nhất quyết định kết quả. Nếu quãng đường đi được giảm nhanh trong thời gian ngắn hoặc thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cùng nhóm tuổi, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề như mất khối cơ, bệnh tim, bệnh phổi hoặc các bệnh mạn tính khác. Khi đó, người bệnh nên chủ động đi khám để được xác định nguyên nhân và có biện pháp điều trị hoặc phục hồi chức năng phù hợp.