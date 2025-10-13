Từ giảng đường Đại học Sư phạm Hà Nội, thông điệp được gửi đi vang vọng: Giáo dục chính là hạt giống gieo nên một Việt Nam kiên cường trước thiên tai và biến đổi khí hậu

Tối 13/10, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai năm 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi lễ

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhắc đến chuỗi thiên tai khốc liệt vừa qua, chỉ trong 2 tháng, 4 cơn bão nối tiếp nhau, trút xuống những trận mưa cực lớn, gây lũ vượt lịch sử, nhấn chìm nhà cửa, đồng ruộng, hoa màu ở miền Bắc.

“Những hình ảnh ấy khiến chúng ta đau lòng, nhưng chúng ta không chịu khuất phục”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói, và nhấn mạnh lựa chọn tổ chức sự kiện tại Đại học Sư phạm Hà Nội không phải ngẫu nhiên, mà là một thông điệp mạnh mẽ: Giáo dục không chỉ là nền tảng tri thức, mà còn là nền tảng của sự kiên cường trước thiên tai.

Ông Hiệp cho rằng, trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam luôn chứng minh sức mạnh của tinh thần chủ động và đoàn kết. Giữa lúc thiên tai còn để lại nhiều mất mát, Việt Nam tiếp tục nhận được sự sẻ chia của bạn bè quốc tế từ những chuyến hàng cứu trợ kịp thời của Nhật Bản, Australia đến nhiều quốc gia khác.

“Chúng ta trân trọng và biết ơn sâu sắc những tấm lòng ấy, vì đó là minh chứng sống động nhất cho tinh thần ‘không ai bị bỏ lại phía sau’. Và tối nay, tôi muốn dành sự quan tâm đặc biệt nhất đến những người đang nắm giữ chìa khóa tương lai – các bạn sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, những nhà giáo tương lai của đất nước”, Thứ trưởng Hiệp nói.

Theo ông Hiệp, sinh viên không chỉ là người học, mà còn là những người truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất.

“Một bài giảng nhỏ lồng ghép kiến thức phòng chống thiên tai có thể cứu một mạng người. Một buổi ngoại khóa về kỹ năng sinh tồn có thể giúp học sinh bình tĩnh trong cơn hoạn nạn. Một câu chuyện về sự hồi sinh sau bão có thể thắp sáng niềm tin vào tương lai”, ông Hiệp nói.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng kêu gọi các sinh viên sư phạm “gieo trồng hạt giống của sự kiên cường vào trái tim thế hệ mai sau”, để cùng viết nên câu chuyện về một Việt Nam chủ động, an toàn và bất khuất trước thiên tai.

Chỉ trong 2 tháng, 4 cơn bão nối tiếp nhau, trút xuống những trận mưa cực lớn, gây lũ vượt lịch sử, nhấn chìm nhà cửa, đồng ruộng, hoa màu ở miền Bắc. Ảnh: Thiện Lương.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Ziad Nabulsi, quyền Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, bày tỏ cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra: Nhà cửa bị tàn phá, trường học, trung tâm y tế hư hại, sinh kế mất mát. Nhưng ảnh hưởng của thiên tai còn vượt xa điều đó khi trẻ em thiếu nước sạch, dinh dưỡng, mất cơ hội học tập và được bảo vệ.

Ông Nabulsi nhấn mạnh, nếu mỗi giáo viên giúp trẻ em học cách giữ an toàn trong bão, lũ, nắng nóng, chúng ta sẽ xây dựng được một thế hệ không chỉ có kiến thức mà còn kiên cường. Đầu tư vào giáo dục là khoản đầu tư bền vững nhất để chống lại biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khẳng định nhà trường sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục phòng chống thiên tai – để những bài học về tri thức, lòng nhân ái và bản lĩnh vượt qua thiên tai được lan tỏa trong mỗi thế hệ học trò.