Vườn nhà tôi có cây khế, tôi dùng lá này làm trà uống được không? Tôi xin cảm ơn! (Hoàng Anh - Nghệ An)

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Lá khế chứa nhiều hợp chất sinh học như flavonoid, tannin và saponin, có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và kháng khuẩn. Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất lá khế có thể giảm viêm, giảm đau và bảo vệ tế bào trước quá trình oxy hóa.

Theo Đông y, lá khế có vị chua chát, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm và giảm ngứa. Lá thường được dùng để sắc uống, nấu nước tắm hoặc đắp ngoài da nhằm hỗ trợ cải thiện mẩn ngứa, mụn nhọt và cảm nắng.

Một vài công dụng và cách dùng lá khế, bạn có thể tham khảo: 

Xem nhanh:
  • 1. Uống nước lá khế hỗ trợ thanh nhiệt
  • 2. Chườm lá khế giúp giảm ngứa
  • 3. Tắm nước lá khế để làm dịu da
  • 4. Đắp lá khế giúp giảm ngứa tại chỗ
1. Uống nước lá khế hỗ trợ thanh nhiệt

Lá khế có tính bình, vị chua chát, giúp thanh nhiệt, tiêu viêm và hỗ trợ cải thiện tình trạng mẩn đỏ do cơ địa nóng trong.

Bạn có thể dùng 100-200g lá khế tươi, rửa sạch, vò nhẹ rồi đun với 1-2 lít nước trong khoảng 10-15 phút; để nguội và uống 2-3 lần/ngày liên tục 3-5 ngày.

Phương pháp này phù hợp với người thường xuyên nổi mề đay, ngứa toàn thân hoặc có biểu hiện nóng trong. Người dễ lạnh bụng hoặc rối loạn tiêu hóa nên thận trọng khi sử dụng.

2. Chườm lá khế giúp giảm ngứa

Theo Đông y, lá khế có tác dụng tán phong, giúp đẩy các yếu tố gây ngứa từ bên ngoài, hỗ trợ lưu thông khí huyết và làm dịu vùng da kích ứng.

Cách thực hiện khá đơn giản: Rửa sạch một nắm lá khế tươi, sao nhẹ đến khi lá héo và có mùi thơm, sau đó bọc vào khăn sạch rồi chườm lên vùng da ngứa khoảng 10-15 phút. Bạn có thể thực hiện 2-3 lần mỗi ngày, đặc biệt vào buổi tối hoặc khi thời tiết lạnh.

3. Tắm nước lá khế để làm dịu da

Tắm nước lá khế là mẹo dân gian được nhiều người áp dụng khi bị rôm sảy, mẩn ngứa hoặc dị ứng ngoài da.

Bạn dùng khoảng 200-300g lá khế tươi rửa sạch, đun với 2-3 lít nước, có thể thêm một ít muối rồi đun thêm khoảng 15 phút. Bạn pha loãng với nước sạch để tắm hoặc ngâm vùng da bị ngứa, có thể dùng bã lá chà nhẹ lên da và thực hiện mỗi ngày một lần.

Cách này phù hợp với người có làn da nhạy cảm hoặc trẻ nhỏ bị ngứa nhẹ.

4. Đắp lá khế giúp giảm ngứa tại chỗ

Lá khế còn có đặc tính sát khuẩn, hỗ trợ giảm viêm và làm dịu cảm giác ngứa.

Bạn giã nát lá khế, trộn với một ít nước sạch hoặc mật ong rồi đắp lên vùng da bị ngứa trong khoảng 15-20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Bạn có thể thực hiện 1-2 lần mỗi ngày đối với các vùng ngứa khu trú; không đắp lên vết thương hở hoặc vùng da đang chảy dịch.

Tuy nhiên, các bài thuốc từ lá khế chỉ phù hợp với trường hợp nhẹ và không thay thế thuốc điều trị. Các bài thuốc từ lá khế chỉ có tác dụng hỗ trợ đối với trường hợp mẩn ngứa, mề đay nhẹ.

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