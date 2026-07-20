Vườn nhà tôi có cây khế, tôi dùng lá này làm trà uống được không? Tôi xin cảm ơn! (Hoàng Anh - Nghệ An)

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Lá khế chứa nhiều hợp chất sinh học như flavonoid, tannin và saponin, có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và kháng khuẩn. Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất lá khế có thể giảm viêm, giảm đau và bảo vệ tế bào trước quá trình oxy hóa.

Theo Đông y, lá khế có vị chua chát, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm và giảm ngứa. Lá thường được dùng để sắc uống, nấu nước tắm hoặc đắp ngoài da nhằm hỗ trợ cải thiện mẩn ngứa, mụn nhọt và cảm nắng.

Một vài công dụng và cách dùng lá khế, bạn có thể tham khảo: