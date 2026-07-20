Lá khế có tính bình, vị chua chát, giúp thanh nhiệt, tiêu viêm và hỗ trợ cải thiện tình trạng mẩn đỏ do cơ địa nóng trong.
Bạn có thể dùng 100-200g lá khế tươi, rửa sạch, vò nhẹ rồi đun với 1-2 lít nước trong khoảng 10-15 phút; để nguội và uống 2-3 lần/ngày liên tục 3-5 ngày.
Phương pháp này phù hợp với người thường xuyên nổi mề đay, ngứa toàn thân hoặc có biểu hiện nóng trong. Người dễ lạnh bụng hoặc rối loạn tiêu hóa nên thận trọng khi sử dụng.
Theo Đông y, lá khế có tác dụng tán phong, giúp đẩy các yếu tố gây ngứa từ bên ngoài, hỗ trợ lưu thông khí huyết và làm dịu vùng da kích ứng.
Cách thực hiện khá đơn giản: Rửa sạch một nắm lá khế tươi, sao nhẹ đến khi lá héo và có mùi thơm, sau đó bọc vào khăn sạch rồi chườm lên vùng da ngứa khoảng 10-15 phút. Bạn có thể thực hiện 2-3 lần mỗi ngày, đặc biệt vào buổi tối hoặc khi thời tiết lạnh.
Tắm nước lá khế là mẹo dân gian được nhiều người áp dụng khi bị rôm sảy, mẩn ngứa hoặc dị ứng ngoài da.
Bạn dùng khoảng 200-300g lá khế tươi rửa sạch, đun với 2-3 lít nước, có thể thêm một ít muối rồi đun thêm khoảng 15 phút. Bạn pha loãng với nước sạch để tắm hoặc ngâm vùng da bị ngứa, có thể dùng bã lá chà nhẹ lên da và thực hiện mỗi ngày một lần.
Cách này phù hợp với người có làn da nhạy cảm hoặc trẻ nhỏ bị ngứa nhẹ.
Lá khế còn có đặc tính sát khuẩn, hỗ trợ giảm viêm và làm dịu cảm giác ngứa.
Bạn giã nát lá khế, trộn với một ít nước sạch hoặc mật ong rồi đắp lên vùng da bị ngứa trong khoảng 15-20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Bạn có thể thực hiện 1-2 lần mỗi ngày đối với các vùng ngứa khu trú; không đắp lên vết thương hở hoặc vùng da đang chảy dịch.
Tuy nhiên, các bài thuốc từ lá khế chỉ phù hợp với trường hợp nhẹ và không thay thế thuốc điều trị. Các bài thuốc từ lá khế chỉ có tác dụng hỗ trợ đối với trường hợp mẩn ngứa, mề đay nhẹ.