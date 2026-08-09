Giúp cơ thể duy trì đủ nước

Theo Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ, nước dừa bổ sung nước, đặc biệt với những người muốn đa dạng các loại đồ uống. Cung cấp đủ nước giúp thận đào thải vi khuẩn, có thể giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu; làm loãng nước tiểu, giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

Nước dừa cũng chứa chất điện giải, có thể hữu ích sau khi bạn đổ mồ hôi nhiều, nôn mửa, tiêu chảy hoặc tập luyện cường độ cao.

Nước dừa là thức uống tốt vào mùa hè. Ảnh: Ban Mai

Có thể hỗ trợ ngừa sỏi thận

Dù nước dừa không chứa nhiều citrate, tính kiềm của thức uống này có thể kích thích cơ thể tự sản xuất nhiều citrate hơn. Citrate liên kết với canxi, từ đó có thể giảm nguy cơ hình thành một số loại sỏi canxi.

Tuy nhiên, các nghiên cứu còn nhỏ, thời gian ngắn và chủ yếu đánh giá thay đổi trong nước tiểu thay vì kết quả hình thành sỏi. Phần lớn nghiên cứu cũng thực hiện trên người trưởng thành khỏe mạnh, không phải người có tiền sử sỏi thận. Vì vậy, cần thêm nghiên cứu quy mô lớn để xác định tác dụng này.

Ai nên hạn chế nước dừa?

Mối lo ngại lớn nhất là hàm lượng kali, đặc biệt ở người mắc bệnh thận. Khi chức năng thận suy giảm, kali có thể tích tụ trong máu, gây tăng kali máu, ảnh hưởng đến nhịp tim và trở nên nguy hiểm.

Tuy nhiên, không phải tất cả người mắc bệnh thận đều phải tránh kali. Một số người thậm chí có thể có nồng độ kali thấp, đặc biệt ở giai đoạn đầu.

Mọi người cần đặc biệt thận trọng với nước dừa nếu có kali máu cao, đang chạy thận, tổn thương thận cấp tính, bệnh thận kèm tiểu đường, bệnh tim hoặc huyết áp cao, bệnh thận mạn giai đoạn 3-5; đang dùng thuốc ACE, ARB, thuốc lợi tiểu giữ kali, thuốc đối kháng thụ thể mineralocorticoid dạng steroid hay bổ sung kali.

Tăng kali máu nghiêm trọng do uống nước dừa hiếm gặp nhưng đã được ghi nhận sau khi bệnh nhân uống một lượng lớn.

Uống nước dừa thế nào cho an toàn?

Nếu thận của bạn hoạt động bình thường, thỉnh thoảng uống nước dừa không đường có thể là lựa chọn an toàn.

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, khoảng 240ml nước dừa không đường đóng chai chứa khoảng 44 calo, 404mg kali, 64mg natri và 10,4g carbohydrate. Bạn nên chọn nước dừa 100% tự nhiên, không đường, không hương liệu và kiểm tra hàm lượng kali.

Trong nhiều hướng dẫn dành cho người mắc bệnh thận, thực phẩm chứa từ 200mg kali trở lên mỗi khẩu phần được xem là có hàm lượng kali cao.

Người mắc bệnh thận hãy trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi uống nước dừa. Bạn có thể cần hạn chế chất lỏng, kali hoặc các chất điện giải khác. Nhu cầu kali phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm, chức năng thận, thuốc đang dùng và chế độ ăn.