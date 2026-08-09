Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, D, B12, sắt và choline.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trứng không phải là thực phẩm cần kiêng hoàn toàn ở người cao tuổi. Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho biết, với người khỏe mạnh, một quả trứng mỗi ngày vẫn có thể là một phần của chế độ ăn cân đối.

Không ăn quá 1 quả trứng mỗi ngày

Sau tuổi 60, khối lượng cơ bắp giảm dần, nhu cầu bổ sung protein của người cao tuổi rất quan trọng để duy trì khả năng vận động. Một quả trứng cung cấp khoảng 6g protein chất lượng cao, giúp đáp ứng nhu cầu này.

Tuy nhiên, người dân không nên vì trứng bổ dưỡng mà ăn quá nhiều. Với đa số người cao tuổi khỏe mạnh, ăn một quả trứng mỗi ngày là phù hợp. Riêng người bị tăng cholesterol máu, bệnh tim mạch hoặc gan mật nên tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh lượng trứng phù hợp.

Người cao tuổi không nên ăn quá 1 quả trứng mỗi ngày. Ảnh: Ban Mai

Ưu tiên trứng luộc hoặc hấp

Trứng là thực phẩm lành mạnh nhưng cách chế biến có thể làm tăng đáng kể lượng chất béo và calo.

Nếu bạn thường xuyên ăn trứng chiên nhiều dầu hoặc ăn cùng xúc xích, thịt xông khói, nguy cơ nạp quá nhiều chất béo bão hòa sẽ tăng lên. Trong khi đó, trứng luộc, hấp hoặc canh trứng vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng nhưng hạn chế lượng dầu mỡ, phù hợp hơn với người lớn tuổi.

Theo AHA và Hiệp hội Tim mạch châu Âu (ESC), sức khỏe tim mạch phụ thuộc vào toàn bộ chế độ ăn uống, không chỉ một loại thực phẩm. Vì vậy, cách chế biến và thực phẩm ăn kèm cũng rất quan trọng.

Kết hợp với rau và ngũ cốc nguyên hạt

Bữa sáng của nhiều người cao tuổi gồm một quả trứng và bát cháo trắng nên thiếu chất xơ và nhiều vi chất cần thiết.

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên ăn trứng cùng rau xanh, bánh mì nguyên cám hoặc ngũ cốc nguyên hạt. Sự kết hợp này bổ sung chất xơ, vitamin và carbohydrate hấp thu chậm, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cải thiện tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu.

Không ăn ngay trước khi đi ngủ

Một số người có thói quen ăn thêm trứng vào buổi tối vì sợ đói hoặc muốn bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên, khi gần đến giờ ngủ, hệ tiêu hóa hoạt động chậm hơn. Ăn trứng quá muộn có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc trào ngược ở những người có hệ tiêu hóa yếu, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn trứng vào bữa sáng hoặc bữa trưa để cơ thể hấp thu và sử dụng dưỡng chất hiệu quả hơn.