Ngày 21/4, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử lý một tài xế xe tải vi phạm tốc độ tối thiểu và không có giấy phép lái xe khi lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Xe tải chạy với tốc độ 53km/h trên cao tốc, thấp hơn mức tối thiểu 60km/h theo quy định. Ảnh: Cục C08

Trước đó, ngày 19/4, trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến, lực lượng chức năng phát hiện ô tô tải BKS 51D-853.xx do tài xế P.H.T. (35 tuổi, trú Vĩnh Long) điều khiển chạy với tốc độ 53km/h, thấp hơn mức tối thiểu 60km/h theo quy định.

Đồng thời, tại thời điểm kiểm tra, tài xế T. không có giấy phép lái xe theo quy định.

Lực lượng chức năng niêm phong, tạm giữ phương tiện. Ảnh: Cục C08

Với hai lỗi vi phạm trên, CSGT đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế số tiền 19,9 triệu đồng, đồng thời niêm phong, tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.

Ngoài ra, chủ phương tiện trên cũng bị lập biên bản xử phạt 29 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 48,9 triệu đồng.