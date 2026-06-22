Theo Eating Well, huyết áp cao khiến tim phải làm việc nhiều hơn và tạo áp lực lớn lên thành động mạch, khiến mạch máu kém đàn hồi. Nếu không được kiểm soát, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và nhiều biến chứng khác.

Trà xanh được đánh giá cao nhờ chứa catechin - nhóm hợp chất thực vật giúp cải thiện lưu thông máu. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn duy nhất hỗ trợ huyết áp.

Nước cam là một lựa chọn tốt cho huyết áp. Ảnh: Ban Mai

1. Trà atiso đỏ

Các polyphenol trong atisô đỏ giúp giãn thành mạch máu, từ đó góp phần hạ huyết áp. Ngoài ra, atiso đỏ còn có khả năng ức chế một số enzyme tham gia điều hòa huyết áp. Chuyên gia dinh dưỡng Dani Lebovitz (Mỹ) khuyên nên hãm trà từ 5-10 phút để chiết xuất tối đa hương vị và các hợp chất có lợi.

2. Nước ép lựu

Lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa như punicalagin và anthocyanin. Theo chuyên gia dinh dưỡng Payton Brewer (Mỹ), các hợp chất này duy trì độ đàn hồi của động mạch và ức chế hoạt động của enzyme angiotensin - yếu tố có ảnh hưởng đến huyết áp. Một phân tích tổng hợp cho thấy dùng lựu thường xuyên có liên quan đến giảm cả huyết áp tâm thu lẫn huyết áp tâm trương.

Chuyên gia Brewer khuyến nghị chọn nước ép lựu nguyên chất 100%, không thêm đường.

3. Nước ép củ dền

Củ dền là nguồn cung cấp nitrat tự nhiên dồi dào. Theo chuyên gia Lebovitz, cơ thể sẽ chuyển hóa nitrat thành oxit nitric - chất giúp mạch máu thư giãn, từ đó cải thiện lưu lượng máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy uống nước ép củ dền hằng ngày có thể giảm đáng kể huyết áp tâm thu ở người bị tăng huyết áp.

Chỉ cần khoảng 75-240 ml nước ép củ dền mỗi ngày đã có thể mang lại tác động tích cực cho huyết áp và sức khỏe tim mạch.

4. Nước cam

Cam chứa hesperidin, một flavonoid nổi tiếng với đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Một nghiên cứu cho thấy những người bị tiền tăng huyết áp hoặc tăng huyết áp giai đoạn 1 uống 500 ml nước cam mỗi ngày trong 12 tuần giảm huyết áp tâm thu và áp lực mạch.

Tuy nhiên, 500 ml nước cam mỗi ngày là lượng khá lớn. Phần lớn trái cây trong chế độ ăn vẫn nên được tiêu thụ dưới dạng nguyên quả để tận dụng chất xơ. Một ly nhỏ nước cam dùng trong bữa sáng hoặc sau khi tập luyện có thể là lựa chọn hợp lý.