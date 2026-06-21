Không chỉ phù hợp với người tập luyện thể thao, đậu phụ, sữa đậu nành... còn được khuyến khích cho người cao tuổi nhằm phòng ngừa tình trạng mất cơ và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Theo chuyên gia Trịnh Uyển Linh (Trung Quốc), protein thực vật chứa rất ít chất béo bão hòa và giàu chất xơ. Đây là hai ưu điểm giúp bảo vệ hệ tim mạch, đồng thời hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, ăn thực phẩm từ đậu chưa chắc đã có lợi nếu bạn chế biến sai cách. Nhiều món ăn từ đậu bán ngoài hàng thường chứa nhiều dầu mỡ hoặc sử dụng nước sốt sệt. Với những người có vấn đề về đường huyết hoặc mắc bệnh tiểu đường, việc thường xuyên ăn các món này có thể gây khó khăn cho quá trình kiểm soát đường huyết.

Các món ăn từ đậu ở ngoài hàng thường chứa nhiều dầu mỡ. Ảnh: Ban Mai

Chuyên gia khuyến cáo khi ăn ngoài, bạn nên hạn chế các món chế biến với nhiều dầu hoặc các loại sốt đặc. Thay vào đó, mọi người nên ưu tiên những phương pháp nấu đơn giản như hấp, luộc để giảm lượng chất béo và calo nạp vào cơ thể.

Theo China Times, ngoài các sản phẩm từ đậu, những loại hạt như hạnh nhân và quả óc chó cũng là nguồn protein thực vật tốt. Chúng còn chứa nhiều chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch nên thích hợp dùng làm bữa phụ trong ngày. Tuy nhiên, đây vẫn là nhóm thực phẩm giàu năng lượng nên bạn cần ăn với lượng vừa phải để tránh dư thừa calo.

Một vấn đề khác được nhiều người quan tâm là lượng protein cần bổ sung mỗi ngày. Theo chuyên gia Trịnh, nhu cầu protein phụ thuộc vào chiều cao, cân nặng và độ tuổi của từng người. Có một cách đơn giản để ước lượng khẩu phần phù hợp là sử dụng lòng bàn tay của từng người làm thước đo. Mỗi bữa ăn, bạn nên bổ sung lượng thực phẩm giàu protein tương đương kích thước một lòng bàn tay. Đây là cách dễ áp dụng để điều chỉnh khẩu phần phù hợp với từng cá nhân.

So với protein động vật thường đi kèm lượng chất béo bão hòa cao hơn, protein thực vật có lợi thế riêng nhờ chứa phytosterol và chất xơ. Phytosterol hạn chế hấp thu cholesterol và làm giảm cholesterol xấu trong máu. Trong khi đó, chất xơ hỗ trợ hoạt động của đường ruột, nuôi dưỡng lợi khuẩn và góp phần ổn định đường huyết.

Với những người mắc bệnh mạn tính, việc bổ sung protein cần được chú ý hơn. Người bị tăng huyết áp nên kiểm soát chặt lượng muối trong chế độ ăn, tránh các món quá đậm vị. Đối với người mắc bệnh thận mạn, lượng protein phù hợp sẽ khác nhau tùy theo giai đoạn bệnh, vì vậy bệnh nhân cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng chế độ ăn riêng.

Nếu muốn thay đổi khẩu vị bằng protein động vật, mọi người nên ưu tiên các loại thịt ít mỡ, bỏ da và hạn chế phần chất béo nhìn thấy được. Những lựa chọn như ức gà có thể bổ sung protein mà không làm tăng đáng kể lượng chất béo trong khẩu phần ăn.