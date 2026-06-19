Teresa Maalouf, biên tập viên sức khỏe của trang Verywell Health, quyết định thử một xu hướng đang được chia sẻ trên Reddit: uống ly cà phê đầu tiên sau khi thức dậy 90 phút. Một số người cho biết, thói quen này giúp họ duy trì năng lượng ổn định và giảm cảm giác mệt mỏi vào buổi chiều.

Là mẹ của hai con nhỏ, Teresa luôn tìm kiếm những cách lành mạnh để cải thiện mức năng lượng hằng ngày. Vì vậy, cô dành 30 ngày để kiểm chứng hiệu quả của phương pháp trên.

Những ngày đầu không dễ dàng

Thông thường, Teresa uống cà phê chỉ khoảng 10 phút sau khi thức dậy, vào lúc 6h30. Khi chuyển sang uống vào 8h, cô thấy đau đầu do thiếu caffeine.

Tuy nhiên, cơ thể cô thích nghi khá nhanh. Sau khoảng 4 ngày, các cơn đau đầu biến mất. Dù vậy, trong tuần đầu tiên, Teresa không nhận thấy bất kỳ thay đổi đáng kể nào về mức năng lượng.

Nhiều người lựa chọn uống cà phê mỗi sáng để tăng sự tỉnh táo. Ảnh: Ban Mai

Thay đổi xuất hiện từ tuần thứ ba

Bước sang tuần thứ ba, Teresa bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn với thói quen mới. Cô không còn liên tục nhìn đồng hồ để chờ đến giờ uống cà phê. Điều bất ngờ là cảm giác uể oải sau khi thức dậy biến mất sau khoảng 30 phút.

Teresa cũng nhận thấy mình tập trung và làm việc hiệu quả hơn vào buổi sáng. Theo thời gian, cô thậm chí muốn chờ lâu hơn để có thể thưởng thức cà phê một cách thư thả thay vì uống vội khi vẫn còn ngái ngủ.

Khoa học nói gì?

Xu hướng trì hoãn hấp thụ caffeine (thành phần chính trong cà phê) trở nên phổ biến sau khi nhà thần kinh học Andrew Huberman cho rằng việc đợi 90-120 phút sau khi thức dậy mới uống cà phê có thể cải thiện năng lượng và hạn chế tình trạng tụt sức vào buổi chiều.

Ngoài ra, trì hoãn hấp thụ caffeine giúp cơ thể xử lý adenosine - hợp chất gây buồn ngủ - trước khi caffeine phát huy tác dụng. Tuy nhiên, một số nghiên cứu khác cho thấy adenosine tăng lên rất nhanh sau khi thức dậy nên uống cà phê sớm thực tế có thể tăng sự tỉnh táo.

Kết quả sau 30 ngày

Kết thúc thử nghiệm, Teresa cho biết việc trì hoãn cà phê 90 phút không khiến cô tràn đầy năng lượng hơn. Tuy nhiên, thói quen này làm dịu cảm giác tụt năng lượng vào buổi chiều và giảm nhu cầu uống thêm cà phê.

Người mẹ 2 con cho rằng năng lượng hằng ngày còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như chế độ ăn uống, tập luyện, chăm sóc con cái, chu kỳ kinh nguyệt hay thời tiết. Cà phê chỉ là một phần trong bức tranh đó.

Dù trì hoãn uống cà phê sáng không phải giải pháp kỳ diệu, Teresa cho rằng những ai tò mò về phương pháp này vẫn có thể thử áp dụng để xem liệu có phù hợp với cơ thể mình hay không.