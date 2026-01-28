Dù không có loại đồ uống nào có thể ngăn chặn hoàn toàn sự suy giảm nhận thức, các nghiên cứu cho thấy một số lựa chọn nhất định có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe não bộ khi bạn sử dụng đều đặn.

Trà xanh

Trà xanh giàu các hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, đã được nghiên cứu rộng rãi về tác động đối với sức khỏe não bộ.

Các catechin trong trà xanh có thể giúp giảm stress oxy hóa trong não, trong khi L-theanine - một axit amin tự nhiên - có liên quan đến khả năng cải thiện sự chú ý và trạng thái tập trung thư thái, đặc biệt khi kết hợp với một lượng nhỏ caffeine.

Trà là thức uống tốt cho nhiều cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả não. Ảnh minh họa: Ban Mai

Cà phê

Trong ngắn hạn, caffeine trong cà phê tăng sự tỉnh táo bằng cách ức chế adenosine - chất dẫn truyền thần kinh gây buồn ngủ - từ đó cải thiện khả năng tập trung, thời gian phản ứng và tốc độ xử lý thông tin.

Về lâu dài, các nghiên cứu quan sát cho thấy việc uống cà phê ở mức độ vừa phải có thể liên quan đến nguy cơ thấp hơn của suy giảm nhận thức do tuổi tác. Các lợi ích này đến từ sự kết hợp giữa caffeine và các hợp chất hoạt tính sinh học khác trong cà phê. Ngoài ra, cà phê còn có thể hỗ trợ tín hiệu dopamine, đóng vai trò trong động lực và vận động, đồng thời mang lại tác dụng bảo vệ thần kinh nhờ đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Nước ép củ dền

Củ dền chứa nitrat trong thực phẩm, betalain và polyphenol - những hợp chất có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ. Nitrat từ củ dền giúp tăng sản xuất nitric oxide, từ đó cải thiện lưu lượng máu đến não. Một số nghiên cứu cho thấy các thực phẩm giàu nitrat có thể liên quan đến việc làm chậm quá trình suy giảm nhận thức.

Bên cạnh đó, các hợp chất khác trong củ dền có thể góp phần giảm stress oxy hóa và viêm, hỗ trợ cung cấp oxy và dưỡng chất cho mô não. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu hiện nay vẫn có quy mô nhỏ và cần thêm dữ liệu để khẳng định lợi ích lâu dài.

Nước ép lựu

Loại nước này giàu polyphenol - các hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa mạnh. Nghiên cứu cho thấy polyphenol trong lựu có thể góp phần bảo vệ tế bào não bằng cách giảm stress oxy hóa và viêm, những yếu tố liên quan đến suy giảm nhận thức và bệnh Alzheimer.

Các nghiên cứu sơ bộ trên động vật cũng cho thấy hợp chất trong lựu có thể tác động đến quá trình tích tụ protein amyloid có hại, đồng thời hỗ trợ lưu lượng máu lên não thông qua việc tăng sản xuất nitric oxide. Dù vậy, cần thêm nhiều nghiên cứu trên người để xác nhận các tác động này.

Bổ sung đủ nước - yếu tố nền tảng cho não bộ khỏe mạnh

Nước đóng vai trò thiết yếu đối với chức năng não. Ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung, trí nhớ, thời gian phản ứng và tâm trạng. Các nghiên cứu cho thấy những người được cung cấp đủ nước thường thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ đòi hỏi sự chú ý và xử lý thông tin.