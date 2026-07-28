Vì sao nên ăn trứng cùng chất béo lành mạnh? Vitamin D giúp cơ thể sử dụng canxi và phốt pho, duy trì xương chắc khỏe, hỗ trợ hệ miễn dịch và chức năng cơ bắp. Loại vitamin này được cơ thể hấp thu tốt hơn khi có mặt chất béo trong bữa ăn. Khi chất béo đi vào ruột non, cơ thể sẽ tiết dịch mật và các enzyme tiêu hóa, giúp vitamin D tạo thành những hạt nhỏ gọi là micelle. Nhờ đó, vitamin D có thể đi qua thành ruột vào máu dễ dàng. Lòng đỏ trứng vốn đã chứa một lượng chất béo tự nhiên, góp phần hỗ trợ quá trình trên, việc bổ sung các chất béo lành mạnh có thể tăng cường hiệu quả. Trứng là một trong những thực phẩm chứa nhiều vitamin D. Ảnh: Ban Mai

Những thực phẩm nên kết hợp với trứng Để tăng khả năng hấp thu vitamin D và nâng cao giá trị dinh dưỡng của bữa ăn, bạn có thể kết hợp trứng với các thực phẩm giàu chất béo tốt như: Dầu ô liu: Dùng để chiên rán trứng, hoặc rưới lên rau ăn kèm. Quả bơ: Ăn cùng trứng với bánh mì nguyên cám. Các loại hạt: Quả óc chó, hạnh nhân, hạt chia hoặc hạt bí có thể thêm vào salad hoặc ngũ cốc ăn cùng trứng. Cá béo: Cá hồi hoặc cá mòi vừa cung cấp chất béo lành mạnh vừa bổ sung thêm vitamin D. Bơ hạt: Bơ hạnh nhân hoặc bơ lạc phết lên bánh mì nguyên cám ăn cùng trứng tạo nên bữa ăn cân đối. Các sản phẩm từ sữa: Phô mai, sữa chua cung cấp thêm chất béo, protein và canxi.