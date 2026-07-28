Vitamin D giúp cơ thể sử dụng canxi và phốt pho, duy trì xương chắc khỏe, hỗ trợ hệ miễn dịch và chức năng cơ bắp. Loại vitamin này được cơ thể hấp thu tốt hơn khi có mặt chất béo trong bữa ăn.
Khi chất béo đi vào ruột non, cơ thể sẽ tiết dịch mật và các enzyme tiêu hóa, giúp vitamin D tạo thành những hạt nhỏ gọi là micelle. Nhờ đó, vitamin D có thể đi qua thành ruột vào máu dễ dàng.
Lòng đỏ trứng vốn đã chứa một lượng chất béo tự nhiên, góp phần hỗ trợ quá trình trên, việc bổ sung các chất béo lành mạnh có thể tăng cường hiệu quả.
Để tăng khả năng hấp thu vitamin D và nâng cao giá trị dinh dưỡng của bữa ăn, bạn có thể kết hợp trứng với các thực phẩm giàu chất béo tốt như:
Dầu ô liu: Dùng để chiên rán trứng, hoặc rưới lên rau ăn kèm.
Quả bơ: Ăn cùng trứng với bánh mì nguyên cám.
Các loại hạt: Quả óc chó, hạnh nhân, hạt chia hoặc hạt bí có thể thêm vào salad hoặc ngũ cốc ăn cùng trứng.
Cá béo: Cá hồi hoặc cá mòi vừa cung cấp chất béo lành mạnh vừa bổ sung thêm vitamin D.
Bơ hạt: Bơ hạnh nhân hoặc bơ lạc phết lên bánh mì nguyên cám ăn cùng trứng tạo nên bữa ăn cân đối.
Các sản phẩm từ sữa: Phô mai, sữa chua cung cấp thêm chất béo, protein và canxi.
Theo nghiên cứu đăng trên Food Chemistry, các phương pháp chế biến phổ biến như luộc, chần hay chiên rán không làm thay đổi đáng kể hàm lượng vitamin D trong trứng.
Vitamin D tương đối bền ở nhiệt độ nấu ăn thông thường. Tuy nhiên, nướng trứng ở nhiệt độ cao hoặc trong thời gian dài có thể làm mất nhiều vitamin D hơn so với các phương pháp chế biến khác.
Dù vậy, cách chế biến lại ảnh hưởng đến lượng chất béo có trong bữa ăn. Trứng luộc hoặc trứng chần chỉ chứa lượng chất béo tự nhiên trong lòng đỏ trong khi trứng bác hoặc trứng chiên thường được nấu với dầu mỡ. Vì chất béo giúp cơ thể hấp thu vitamin D, việc sử dụng một lượng nhỏ chất béo lành mạnh khi chế biến có thể mang lại lợi ích.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng chế độ ăn tổng thể quan trọng hơn cách chế biến từng món. Nếu ăn trứng luộc hoặc chần, bạn vẫn có thể bổ sung chất béo cần thiết bằng cách ăn kèm quả bơ hoặc các loại hạt. Quan trọng hơn, duy trì thói quen bổ sung thực phẩm giàu vitamin D trong cả ngày sẽ có tác động lớn hơn so với việc chỉ thay đổi cách chế biến một món ăn.