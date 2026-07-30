Theo chuyên gia dinh dưỡng Natalie Rizzo, biên tập viên của Today, một số loại trái cây cũng chứa axit alpha-linolenic (ALA) - dạng omega-3 có nguồn gốc thực vật. Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu ALA có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch, đồng thời giúp duy trì màng tế bào khỏe mạnh và có đặc tính chống viêm.

Chuối sứ

Trong 100g chuối sứ có khoảng 0,14g ALA, cao nhất trong số các loại trái cây được thống kê về hàm lượng omega-3 có nguồn gốc thực vật. Chuối sứ có hình dáng to hơn chuối thông thường, vị ít ngọt và giàu tinh bột hơn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại quả này cung cấp nhiều chất xơ, vitamin C và kali, đồng thời cũng là nguồn bổ sung magie và vitamin A đáng kể.

Quả ổi chứa đủ loại chất dinh dưỡng khác nhau, bao gồm cả omega-3. Ảnh: Ban Mai

Ổi

Khoảng 100g ổi cung cấp gần 0,07g ALA. Loại quả này nổi tiếng với hàm lượng vitamin C cao, thậm chí nhiều hơn cam, đồng thời là nguồn chất xơ dồi dào, góp phần hỗ trợ tiêu hóa và tăng cảm giác no. Bên cạnh đó, ổi cũng là một trong những loại trái cây có hàm lượng protein tương đối cao so với nhiều loại quả khác, bổ sung thêm giá trị dinh dưỡng cho chế độ ăn hằng ngày.

Bơ

Trong 100g bơ có khoảng 0,07g ALA. Chuyên gia dinh dưỡng Rizzo cho biết bà thường ăn bánh mì nướng với bơ vào bữa sáng và kết hợp thêm sữa chua Hy Lạp không đường để tăng lượng protein, giúp no lâu hơn. Bơ là loại quả giàu chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch, đồng thời có đặc tính chống viêm, vì vậy thường được khuyến khích đưa vào chế độ ăn uống lành mạnh.

Mít

Khoảng 100g mít chứa gần 0,05g ALA. Mít non thường được người ăn chay sử dụng thay thế thịt nhờ kết cấu dai, dễ thấm gia vị và có thể chế biến thành nhiều món khác nhau. Khi chín, mít có vị ngọt đậm, mùi thơm đặc trưng, thích hợp ăn trực tiếp hoặc dùng để chế biến các món tráng miệng. Đây cũng là loại trái cây giàu carbohydrate, cung cấp năng lượng cùng nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể.

Đu đủ

Trong 100g đu đủ có khoảng 0,03g ALA. Đu đủ có vị ngọt nhẹ nhưng thuộc nhóm trái cây có hàm lượng đường thấp. Loại quả này giàu vitamin A, vitamin C và magie, đồng thời cũng chứa canxi. Nhờ giá trị dinh dưỡng cao, đu đủ từng được mệnh danh là "trái cây của sự trường thọ".