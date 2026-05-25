Giấm là gia vị phổ biến, thành phần chính là axit axetic. Khi dùng với lượng vừa phải, giấm có thể kích thích vị giác, hỗ trợ tiêu hóa và giảm dao động đường huyết sau ăn. Một số nghiên cứu đăng trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng châu Âu cho thấy dùng khoảng 15ml giấm cùng thực phẩm giàu tinh bột có thể giảm đỉnh đường huyết sau ăn nhờ làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate. Ngoài ra, nghiên cứu trên tạp chí Thực phẩm chức năng cũng ghi nhận axit axetic có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở mức độ nhất định.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết nếu sử dụng giấm quá nhiều trong thời gian dài, đặc biệt kéo dài từ nửa năm trở lên, cơ thể dần xuất hiện một số thay đổi liên quan đến chuyển hóa và sức khỏe tim mạch.

Cho các gia vị có tính chua vào mì giúp ăn ngon nhưng có thể gây tác hại xấu nếu lạm dụng. Ảnh minh họa: Ban Mai

Chỉ số mỡ máu dễ dao động hơn

Không ít người tin rằng giấm có khả năng “làm sạch mạch máu” hoặc giảm mỡ máu. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy việc dùng nhiều giấm có thể mang lại hiệu quả rõ rệt như vậy.

Ngược lại, tiêu thụ quá nhiều giấm trong thời gian dài có thể gây kích thích dạ dày, rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng. Khi hệ tiêu hóa hoạt động kém, quá trình chuyển hóa chất béo cũng có thể bị tác động gián tiếp, khiến các chỉ số mỡ máu dao động mạnh hơn.

Chế độ ăn quá nhiều thực phẩm có tính axit cũng dễ làm tăng nguy cơ khó chịu đường tiêu hóa ở những người nhạy cảm.

Độ đàn hồi của mạch máu bị ảnh hưởng gián tiếp

Việc thường xuyên ăn quá chua có thể khiến nhiều người bị trào ngược axit, nóng rát dạ dày hoặc khó chịu kéo dài. Khi đó, họ thường có xu hướng ăn ít thực phẩm thông thường hơn và chuyển sang các món dễ nuốt, chủ yếu là tinh bột tinh chế.

Chế độ ăn mất cân bằng này dễ khiến đường huyết dao động liên tục. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, đường huyết không ổn định kéo dài có thể ảnh hưởng đến lớp nội mạc mạch máu và làm tăng nguy cơ xơ cứng động mạch.

Các chuyên gia nhấn mạnh tình trạng này không phải do giấm trực tiếp gây ra mà liên quan đến việc dùng quá nhiều giấm dẫn đến thay đổi thói quen ăn uống và mất cân bằng dinh dưỡng.

Gánh nặng lên mạch máu tăng lên

Nhiều người ăn mì nhiều giấm thường đồng thời dùng thêm nước tương, dưa muối hoặc các loại gia vị mặn khác. Kiểu ăn này vô tình làm tăng lượng natri nạp vào cơ thể.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chế độ ăn nhiều muối là yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn đến tăng huyết áp và bệnh tim mạch. Khi huyết áp tăng kéo dài, thành mạch phải chịu áp lực lớn hơn, từ đó làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch.

Ngoài ra, chế độ ăn đậm vị nhưng thiếu rau xanh và protein chất lượng cao còn có thể làm giảm khả năng điều hòa mỡ máu, khiến tình trạng mạch máu xấu đi theo thời gian.