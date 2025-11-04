Bạn muốn giảm cân nhưng mãi không thành công? Bác sĩ chuyên khoa nội tiết - chuyển hóa Thái Minh Kiệt (Trung Quốc) cho rằng nguyên nhân có thể nằm ở chế độ ăn uống thiếu cân bằng. Mới đây, ông đã chia sẻ câu chuyện giảm cân hiệu quả của một người vừa tốt nghiệp đại học.

Theo đó, cô gái giảm được 7kg mà không cần nhịn ăn hay chịu đói, đồng thời sức khỏe thể chất và tinh thần đều được cải thiện rõ rệt.

Sau khi tốt nghiệp, cô bước vào ngành tài chính - một công việc áp lực cao, thường xuyên phải ăn ngoài. Mặc dù duy trì thói quen chạy bộ, cân nặng của cô vẫn tăng đều, khiến cô từng nghĩ “có lẽ cả đời sẽ béo như vậy”. Tuy nhiên, khi thay đổi tư duy về ăn uống và bắt đầu điều chỉnh thực đơn hằng ngày, cô đã giảm 7kg một cách nhẹ nhàng và bền vững.

Không ăn bánh mì vào bữa sáng góp phần giúp cô gái giảm cân hiệu quả. Ảnh: Ban Mai

Theo bác sĩ Thái, thay đổi lớn nhất của nữ nhân viên trên chính là loại bỏ bánh mì trong bữa sáng. Thực đơn mới gồm các món từ đậu, sữa chua, khoai lang, ngũ cốc không đường cùng cà chua. Bữa ăn này cân bằng, đủ chất, giúp no lâu và không gây cảm giác đói.

Sau khi thấy hiệu quả rõ rệt, cô gái còn rủ mẹ cùng áp dụng phương pháp này, kết quả là cả hai mẹ con đều giảm cân, khỏe mạnh hơn, làn da cũng tươi tắn hơn trước.

Bác sĩ Thái nhấn mạnh, muốn giảm cân bền vững, điều quan trọng nhất là duy trì chế độ ăn cân bằng. Bước đầu tiên chính là ăn đủ rau củ mỗi ngày. Trong ba bữa ăn, bữa sáng là bữa dễ thiếu rau nhất nhưng việc bổ sung lại rất đơn giản. Ông gợi ý có thể mua bắp non, mỗi lần luộc một ít rồi cất tủ lạnh, sáng lấy ra ăn cùng món chính. Ngoài ra, dưa leo rửa sạch có thể ăn ngay hoặc cà chua cắt lát đều là lựa chọn thuận tiện và lành mạnh.

Ông cũng cho rằng, nhiều người nghĩ “thay đổi lối sống” là điều khó khăn, phải phá bỏ toàn bộ thói quen cũ. Thực tế, việc duy trì sức khỏe lâu dài thường đến từ những điều chỉnh nhỏ nhưng kiên trì. “Bạn không cần bắt đầu bằng những thay đổi to lớn. Chỉ cần bỏ bánh mì trong bữa sáng, thay bằng món ăn từ đậu hoặc sữa chua và thêm một phần rau hoặc trái cây tươi vào đĩa ăn. Sức khỏe không đến từ việc gồng mình chịu đựng mà từ việc để cuộc sống tự hình thành những thói quen mới. Mỗi ngày thay đổi một chút, một năm sau bạn sẽ thấy mình khác rất nhiều”, bác sĩ Thái chia sẻ.