Xe hybrid sạc điện (PHEV) đang dần trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn giữ được sự tiện lợi của động cơ xăng. Tuy nhiên, độ tin cậy luôn là câu hỏi lớn khiến nhiều khách hàng do dự.

5 mẫu xe hybrid sạc điện được xếp hạng cao về độ tin cậy trong năm 2025. Ảnh minh họa

Báo cáo từ Consumer Reports và Car and Driver cho thấy không phải mẫu xe PHEV nào cũng bền bỉ như quảng cáo. Trong năm 2025, chỉ có một số ít mẫu xe được đánh giá cao nhờ vận hành ổn định, ít hỏng vặt và chi phí bảo dưỡng hợp lý.

Vậy đâu là những chiếc xe hybrid cắm sạc đáng tin cậy nhất năm 2025? Hãy cùng điểm danh 5 cái tên nổi bật dưới đây.

Toyota Prius PHEV

Khi nói đến xe hybrid, không thể bỏ qua Toyota Prius – mẫu xe tiên phong từ năm 1997. Phiên bản Prius PHEV (trước đây là Prius Prime) ra mắt từ 2012 và nhanh chóng được xem là sedan PHEV đáng tin cậy nhất.

Trong bảng xếp hạng những chiếc sedan PHEV tốt nhất, tạp chí Car and Driver đã chấm điểm tuyệt đối 10/10 cho Toyota Prius PHEV 2025. Trong khi đó, tạp chí tiêu dùng Consumer Reports đã xếp Toyota Prius PHEV ở vị trí thứ 2 trong phân khúc sedan PHEV nhưng ngang bằng với mẫu xe giữ ở vị trí số 1 là KIA Niro về độ tin cậy.

Hiện tại, chưa có tài xế nào gửi bất kỳ khiếu nại nào về mẫu Prius PHEV 2024 đến Cục Quản lý an toàn đường cao tốc Hoa Kỳ (NHTSA) và chuyên trang phản ánh khiếu nại CarComplaints của Mỹ. Chính vì vậy, Prius PHEV xứng đáng là mẫu sedan PHEV đáng tin cậy nhất, kết hợp khả năng tiết kiệm nhiên liệu cùng độ bền thương hiệu Toyota.

Toyota RAV4 PHEV

Trong phân khúc SUV cỡ C, Toyota RAV4 PHEV 2025 được xem là mẫu xe nổi bật nhất. RAV4 vốn đã bán chạy tại Mỹ, nay phiên bản PHEV tiếp tục giữ vững uy tín nhờ độ ổn định và chi phí sử dụng hợp lý.

Consumer Reports không chỉ xếp RAV4 PHEV là SUV PHEV tốt nhất mà còn là mẫu xe PHEV toàn diện nhất thị trường. Car and Driver đánh giá mẫu xe hybrid này ở vị trí thứ 2 phân khúc với số điểm 8/10. Hiện tại, mới chỉ có 2 trường hợp người dùng Toyota RAV4 PHEV gửi khiếu nại tới NHTSA và cả hai đều không liên quan đến hệ thống truyền động hybrid sạc điện.

Với số lượng xe bán ra lớn mà gần như không có lỗi nghiêm trọng, RAV4 PHEV 2025 được coi là SUV hybrid cắm sạc đáng mua nhất cho những ai ưu tiên độ tin cậy.

Lexus NX 450h+

Ở phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ, Lexus NX 450h+ 2025 nổi bật với sự kết hợp giữa sang trọng và độ tin cậy. Về cơ bản, đây là “phiên bản cao cấp” của Toyota RAV4, được tinh chỉnh sang trọng hơn. Consumer Reports đã đánh giá Lexus NX 450h+ là SUV hạng sang PHEV tốt nhất phân khúc và đứng thứ 5 trong toàn bộ dòng xe PHEV.

Thực tế, NHTSA đã ban hành 2 đợt triệu hồi đối với Lexus NX 450h+ 2025 nhưng chủ yếu liên quan đến lỗi dây an toàn hàng ghế thứ 2 và tựa đầu. Sau đó, Lexus đã phát hiện sớm và khắc phục chúng nhanh chóng. Quan trọng hơn, họ chưa ghi nhận khiếu nại nào liên quan đến độ bền.

Dù không vượt trội bằng RAV4 về độ tin cậy, Lexus NX 450h+ vẫn là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng muốn sở hữu một chiếc SUV PHEV sang trọng, an toàn và ổn định.

Mazda CX-90 PHEV

Chuyển sang phân khúc SUV hybrid sạc sạc cỡ trung, Mazda CX-90 PHEV 2025 sẽ là lựa chọn dành cho gia đình muốn sở hữu một chiếc xe hybrid sạc điện và có 3 hàng ghế. Nhờ sở hữu kích thước lớn, Mazda CX-90 PHEV 2025 nổi bật với khả năng vận hành ổn định, phạm vi hoạt động bằng điện khá ấn tượng lên tới 42km và có thể hỗ trợ sạc pin khi di chuyển.

Tạp chí Car and Driver chấm 9,5/10 điểm và xếp Mazda CX-90 PHEV ở vị trí đầu bảng trong danh sách những chiếc SUV cỡ trung tốt nhất. Ngược lại, Consumer Reports lại không đánh giá quá cao về độ tin cậy CX-90 PHEV. Tuy nhiên, không có mẫu xe SUV cỡ trung hybrid sạc điện tiêu chuẩn nào được tạp chí này chấm điểm cao về độ tin cậy.

Hiện tại, mẫu xe SUV cỡ trung PHEV của Mazda vẫn chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào của khách hàng gửi tới NHTSA và cũng chưa có đợt triệu hồi nào được cơ quan này đưa ra. Điểm mạnh của Mazda CX-90 PHEV là không có lỗi phổ biến, đồng thời mang đến không gian rộng rãi và mức giá hợp lý so với các đối thủ hạng sang.

BMW X5 xDrive50e PHEV

Trong phân khúc SUV hạng sang cỡ trung, BMW X5 xDrive50e 2025 là sự thay thế đáng giá ngoài Lexus RX 450h+. Đây là mẫu xe có thể sánh ngang với Lexus về chất lượng và độ tin cậy.

Với phạm vi chạy thuần điện lên tới 61km, thuộc hàng đầu trong nhóm SUV PHEV, BMW X5 xDrive50e PHEV 2025 đi được khá xa bằng năng lượng điện mà không phải hy sinh kiểu dáng hay chức năng.

Consumer Reports xếp hạng mẫu SUV hybrid sạc điện hạng sang cỡ trung này của BMW ở vị trí thứ 3 toàn thị trường xe PHEV. Mặc dù điểm số độ tin cậy ở mức trung bình nhưng cao hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc. Tạp chí Car and Driver chấm 9/10 điểm và cũng xếp hạng mẫu xe này ở vị trí thứ 3 trong danh sách những mẫu SUV PHEV cỡ trung tốt nhất.

Còn NHTSA dù nhận được 34 khiếu nại từ các chủ xe nhưng đây là tổng hợp các khiếu nại chung cho cả bản xăng và plug-in hybrid. Ngoài ra, các chủ sở hữu chưa đăng bất kỳ khiếu nại nào về mẫu xe BMW X5 xDrive50e PHEV 2025 trên CarComplaints.com.

Với sự cân bằng giữa hiệu suất, sang trọng và khả năng tin cậy, BMW X5 xDrive50e là lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng muốn trải nghiệm SUV hạng sang PHEV ngoài Lexus.

Kết luận

Mặc dù xe hybrid sạc điện phức tạp hơn về mặt kỹ thuật, danh sách trên cho thấy vẫn có nhiều lựa chọn xe PHEV bền bỉ, an toàn và đáng mua. Từ những mẫu xe phổ thông quen thuộc như Toyota Prius PHEV, RAV4 PHEV cho đến các lựa chọn cao cấp hơn như Lexus NX 450h+, Mazda CX-90 PHEV hay BMW X5 xDrive50e, người dùng hoàn toàn có thể tìm được chiếc xe phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Nếu bạn đang cân nhắc chuyển sang một chiếc PHEV vừa tiết kiệm, vừa đáng tin cậy trong năm 2025 thì 5 mẫu xe trên chắc chắn là những ứng viên không thể bỏ qua.

(Theo Consumer Reports, Car And Driver, CarComplaints, NHTSA)

