Theo báo cáo mới nhất của tổ chức đánh giá độc lập Consumer Reports (CR), nhiều mẫu xe SUV cũ vẫn duy trì độ tin cậy xuất sắc ngay cả sau nhiều năm sử dụng. Dựa trên kết quả thử nghiệm dài hạn và dữ liệu từ hàng trăm nghìn chủ xe tại Mỹ, CR đã chọn ra 4 mẫu SUV cũ nổi bật nhất trong tầm giá dưới 20.000 USD (khoảng 530 triệu đồng).

Những cái tên này có điểm tin cậy cao hơn mức trung bình, chi phí vận hành thấp và được xem là lựa chọn đáng tiền cho người mua xe cũ. Đáng chú ý, tất cả đều đã có mặt trên thị trường xe cũ tại Việt Nam.

Toyota Highlander 2016

Là đại diện bền bỉ nhất danh sách, Toyota Highlander 2016 đáp ứng hầu hết tiêu chí của một SUV gia đình: rộng rãi, vận hành ổn định, tiết kiệm, ít hỏng vặt và chi phí bảo dưỡng thấp.

Điểm sáng nhất của Highlander là động cơ V6 3.5L Hybrid, công suất 280 mã lực, đi kèm hệ dẫn động AWD, hộp số e-CVT. Dựa theo đánh giá của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), mẫu xe này chỉ có mức tiêu thụ chỉ 9,4L/100km.

Toyota Highlander không chỉ là chiếc xe lớn nhất trong danh sách này về kích thước mà còn có hàng ghế thứ ba, đủ chỗ cho 7-8 người, phù hợp với các gia đình đông thành viên. Nhiều chủ sở hữu cho biết các yếu tố tiếng ồn, độ rung và độ xóc (NVH) của xe tương đương với các mẫu SUV hạng sang khác như Audi Q5, Infiniti QX60. Xe cũng mang lại trải nghiệm lái rất thoải mái.

Highlander còn đạt 5 sao an toàn từ Cục quản lý An toàn giao thông đường cao tốc Hoa Kỳ (NHTSA), nằm trong nhóm xe SUV an toàn nhất giai đoạn 2011-2016. Bên cạnh đó, CR đánh giá Highlander có độ tin cậy vượt chuẩn nhiều năm liên tiếp, thấp hơn trung bình thị trường tới 40% về tần suất sửa chữa.

Lexus NX 2017

Lexus NX 2017 được chia sẻ nền tảng khung gầm với Toyota RAV4 thế hệ thứ 4 (2012-2017) nhưng được hoàn thiện sang trọng hơn. Thống kê của tổ chức nghiên cứu và đánh giá xe J.D. Power năm 2024 cho thấy Lexus là thương hiệu có tỷ lệ hỏng vặt thấp nhất thị trường, thậm chí còn vượt Toyota ở nhiều hạng mục.

Vì vậy, nếu ai đó muốn tìm chiếc xe SUV sang trọng có chất lượng hoàn thiện vượt trội nhưng vẫn dễ sửa, dễ bán lại, Lexus NX 2017 gần như là lựa chọn duy nhất trong tầm giá.

Lexus NX 2017 có hai tùy chọn sức mạnh, gồm động cơ 2.0L tăng áp turbo, công suất 235 mã lực (NX200t/NX300) và động cơ hybrid 2.5L có công suất 194 mã lực (NX300h). Trong đó, bản hybrid tiêu thụ nhiên liệu từ 8,4-10,7L/100km theo EPA.

Tuy không phải là chiếc xe tiết kiệm nhất trong danh sách này nhưng với thiết kế sắc nét, nội thất cao cấp, độ hoàn thiện tinh xảo và khả năng cách âm tốt, Lexus NX 2017 mang đến trải nghiệm sang trọng vượt xa mọi mẫu SUV khác trong cùng tầm giá. CR đánh giá Lexus NX 2017 đạt điểm gần như tuyệt đối về độ tin cậy và mức độ hài lòng của chủ xe.

Hyundai Tucson 2021

Tucson thế hệ thứ 3 (2016-2021) là "cú hit" của Hyundai nhờ giá phải chăng, trang bị phong phú và điểm độ tin cậy cao từ Consumer Reports.

Xe có hai tùy chọn động cơ 2.0L và 2.4L, trong đó động cơ 2.4L (181 mã lực) được người dùng đánh giá cao hơn hẳn về sức mạnh. Theo CR, Tucson 2021 đạt điểm cao về độ tin cậy, chỉ xếp ngay sau Toyota RAV4 và KIA Sportage. Dữ liệu từ iSeeCars - trang web nghiên cứu ô tô trực tuyến tại Mỹ cũng cho thấy Hyundai Tucson nằm trong top 5 xe SUV bền nhất sau 10 năm sử dụng.

Giá xe Tucson 2021 cũ trên thị trường Mỹ dao động từ 15.000–20.000 USD, rất phù hợp với người mua lần đầu khi chiếc xe này còn tương đối mới, sở hữu nhiều công nghệ và tính năng hiện đại như Apple CarPlay, Android Auto, cảnh báo điểm mù hay phanh tự động. Điều mà nhiều mẫu xe cũ khác trong phân khúc SUV giá rẻ không có.

Kia Sportage 2021

Dựa trên nền tảng chung với Hyundai Tucson nhưng KIA Sportage 2021 mang chất thể thao và mạnh mẽ hơn. Theo Consumer Reports, KIA Sportage có độ tin cậy nhỉnh hơn cả Toyota RAV4, điều hiếm thấy trong phân khúc.

Mặc dù nền tảng và hệ truyền động cơ bản của Sportage tương tự Tucson, phiên bản thể thao của mẫu xe này được trang bị động cơ 2.0L tăng áp, công suất 240 mã lực, tăng tốc 0–100 km/h chỉ 7,4 giây, nhanh gần bằng một số hatchback hiệu năng cao.

Bên cạnh ưu điểm về khả năng vận hành, KIA Sportage ghi điểm ở trang bị tiện nghi như cửa sổ trời, cốp điện, Apple CarPlay/Android Auto, cửa gió điều hòa phía sau và hệ thống giải trí cảm ứng tiêu chuẩn.

Mức độ hài lòng của chủ sở hữu chưa phải là tốt nhất trong phân khúc nhưng đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một chiếc SUV tương đối nhanh nhẹn với vẻ ngoài thể thao. Trên thị trường xe cũ, nhiều chiếc có số ODO thấp được bán với giá dưới 20.000 USD.

