Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn giảm giá mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây, đặc biệt ở phân khúc xe gầm cao nhằm kích cầu đợt cao điểm cuối năm. Trong đó, hàng loạt mẫu xe SUV cỡ D (D-SUV) đồng loạt được ưu đãi từ hàng chục triệu đến cả vài trăm triệu đồng.

Theo khảo sát của VietNamNet, trong tháng 10, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) tiếp tục đưa ra chương trình giảm giá mạnh cho nhiều mẫu xe chủ lực nhằm kích cầu. Trong đó, mẫu SUV/crossover cỡ D Hyundai Santa Fe đang được giảm tới 100-200 triệu đồng tuỳ phiên bản.

Hyundai Santa Fe tiếp tục được giảm giá gần 200 triệu trong tháng 10. Ảnh: TC Motor

Cụ thể, Santa Fe bản thấp nhất Exclusive còn 970 triệu đồng (giảm 100 triệu đồng so với giá niêm yết), bản giữa Prestige còn 1,07-1,1 tỷ đồng (giảm 165-195 triệu đồng), bản cao nhất Santa Fe Turbo Calligraphy còn 1,175-1,2 tỷ đồng (giảm 165-190 triệu đồng), kèm theo nhiều quà tặng ưu đãi khác.

Ngoài Santa Fe, các đại lý Hyundai cũng giảm giá mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn Palisade với mức cao nhất lên tới 200 triệu đồng, đưa giá thực tế của mẫu xe này về khoảng từ 1,269-1,389 tỷ đồng.

Mẫu xe Hàn Quốc khác cũng đang được giảm giá rất sâu là KIA Sorento. Một đại lý tại Hà Nội hiện đang áp dụng giảm giá tiền mặt cho phiên bản Sorento PHEV 1.6L Premium sản xuất năm 2024 lên đến 150 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn 1,249 tỷ đồng.

Còn nếu so với mức giá niêm yết của Sorento PHEV 1.6L Premium này vào cuối năm 2022 là 1,659 tỷ đồng, giá bán hiện tại của mẫu xe này đã giảm tổng cộng 410 triệu đồng, mức giảm sâu nhất từ trước đến nay.

Geely Monjaro ra mắt thị trường Việt Nam chưa lâu nhưng cũng được giảm giá mạnh nhằm kích cầu. Ảnh: Geely

Geely Monjaro - "tân binh" đến từ Trung Quốc gia nhập phân khúc D-SUV chưa lâu cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá. Trong tháng 10, Geely Monjaro Premium được ưu đãi 100 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 1,049 tỷ đồng.

Với bản cao cấp nhất Flagship (giá niêm yết 1,199 tỷ đồng), hãng xe Trung Quốc giảm 100% lệ phí trước bạ tương đương với số tiền 120 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 1,079 tỷ đồng, chưa kể một số ưu đãi khác.

Một lựa chọn quen thuộc trong phân khúc SUV/crossover 7 chỗ ngồi là Mazda CX-8 (giá niêm yết 949 triệu đến 1,149 tỷ đồng) cũng xuất hiện trong danh sách nhận khuyến mãi.

Tại một số đại lý của THACO-Mazda, CX-8 được giảm tiền mặt cộng với một số quà tặng, phụ kiện với giá trị khoảng 30-35 triệu đồng. Dù mức giảm không quá nhiều nhưng cũng giúp mẫu xe cao cấp nhất của thương hiệu Mazda tại Việt Nam tăng sức cạnh tranh với các đối thủ.

Cũng được khuyến mại với mức đến 35 triệu đồng tại các đại lý là Toyota Fortuner. Với giá niêm yết từ 1,055-1,395 tỷ đồng, giá bán thực tế của Toyota Fortuner trong tháng 10 chỉ còn khoảng 1,02-1,36 tỷ đồng.

Trong phân khúc này, Ford Everest là mẫu xe hiếm hoi không có giảm giá tiền mặt mà chỉ tặng kèm khách hàng một số phụ kiện với giá trị không quá cao. Tuy nhiên, đây vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc với doanh số bán ra trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt tới 10.438 chiếc.

Ford Everest là mẫu D-SUV duy nhất không có khuyến mại bằng tiền mặt trong tháng 10. Ảnh: FVN

Theo các chuyên gia, đợt giảm giá sâu của nhóm SUV cỡ D trong tháng 10/2025 không chỉ đơn thuần là chiêu kích cầu, mà còn là bước đi chiến lược của các hãng trước mùa mua sắm cuối năm.

Sau thời gian doanh số chững lại, việc điều chỉnh giá bán giúp các thương hiệu duy trì sức hút và tạo đà cho loạt phiên bản nâng cấp sắp ra mắt.

Phân khúc SUV cỡ D vốn cạnh tranh gay gắt, nay càng “nóng” hơn khi chịu thêm áp lực kép từ các mẫu SUV cỡ C cao cấp đang mở rộng trang bị với giá bán tiệm cận, cho đến sự xuất hiện của những mẫu xe điện, xe hybrid nhiều công nghệ và giá bán cạnh tranh. Cuộc đua buộc các hãng truyền thống phải linh hoạt hơn, cả về chính sách giá lẫn dịch vụ hậu mãi.

Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thị trường ô tô cuối năm, dù phía sau vẫn là áp lực lớn với các nhà sản xuất trong cuộc đua giữ thị phần và lợi nhuận. Và trong bức tranh đó, người tiêu dùng Việt là bên hưởng lợi lớn nhất.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!