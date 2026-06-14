Theo bác sĩ Bhojraj, một ly latte lớn có thể chứa 30-50g đường này khiến đường huyết tăng nhanh, kéo theo gia tăng insulin và có thể tạo áp lực cho quá trình chuyển hóa nếu duy trì trong thời gian dài.
Ngoài ra, cảm giác no từ loại đồ uống trên thường không kéo dài khiến tình trạng đói mệt nhanh chóng trở lại.
Bác sĩ thường khuyên mọi người nên hạn chế croissant, muffin... đặc biệt khi bụng đói. Những thực phẩm đó chủ yếu chứa carbohydrate tinh chế và chất béo bão hòa trong khi thiếu chất xơ và protein. Điều này khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm nhanh, tạo ra sự dao động mạnh về năng lượng và cảm giác thèm ăn trong suốt buổi sáng.
Theo bác sĩ Bhojraj, những thực phẩm như thịt xông khói, xúc xích thường chứa nhiều natri, chất béo bão hòa và chất bảo quản. Việc thỉnh thoảng sử dụng không phải là vấn đề lớn nhưng ăn thường xuyên mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ tim mạch theo thời gian.
Nước tăng lực thường chứa lượng lớn caffeine, đường cùng nhiều chất kích thích khác có thể làm tăng nhịp tim, huyết áp và ở một số người còn có khả năng gây rối loạn nhịp tim. Điều này đặc biệt đáng lưu ý vào đầu ngày, khi cơ thể vốn đã tự nhiên tăng tốc để chuẩn bị cho các hoạt động thường nhật.
Bác sĩ Bhojraj cho biết ông ưu tiên sự đơn giản và tính nhất quán hơn là một chế độ hoàn hảo. Ông tập trung vào bốn yếu tố gồm protein, chất xơ, bổ sung đủ nước và tránh để hệ thần kinh rơi vào trạng thái căng thẳng ngay khi thức dậy.
Bữa sáng của ông thường gồm trứng ăn cùng trái cây, sữa chua Hy Lạp hoặc yến mạch kết hợp hạt chia. Ông cũng có thói quen uống nước trước khi uống cà phê.
Theo bác sĩ Bhojraj, một buổi sáng quá vội vã và hỗn loạn có thể ảnh hưởng đến sinh lý cơ thể. Chỉ cần dành vài phút hít thở chậm, đón ánh nắng mặt trời, giãn cơ hoặc đi bộ ngắn cũng có thể giúp cơ thể chuyển sang trạng thái hoạt động một cách nhẹ nhàng hơn.