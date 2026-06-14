Tiến sĩ Bhojraj là bác sĩ tim mạch can thiệp và y học chức năng với hơn 20 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh lý tim mạch ở Mỹ. Theo ông, buổi sáng là thời điểm trái tim hoạt động bận rộn nhất trong ngày. Khi cơ thể thức dậy, nồng độ cortisol tăng, huyết áp tăng và hệ tim mạch chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động.

Nhiều nghiên cứu cho thấy các biến cố tim mạch như đau tim hoặc đột tử do tim thường xảy ra vào buổi sáng. Vì vậy, những món chúng ta ăn, uống và cách bắt đầu ngày mới có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tim mạch.

Dưới đây là 4 đồ ăn, thức uống bác sĩ Bhojraj luôn tránh trước 9h: