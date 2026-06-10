Theo Verywell Health, một số loại đồ uống dưới đây là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào đồng thời chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi.

Nước ép bưởi

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, khoảng 120g nước ép bưởi cung cấp 47mg vitamin C. Ngoài vitamin C, loại đồ uống này còn chứa carotenoid và flavonoid naringin - những chất có đặc tính chống viêm, kháng virus và hỗ trợ cơ thể kiểm soát stress oxy hóa. Tuy nhiên, nước ép bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc điều trị tăng huyết áp, cholesterol cao hoặc bệnh viêm ruột, vì vậy người dân cần tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng thường xuyên.

Nước ép dứa là một trong các loại đồ uống chứa nhiều vitamin C. Ảnh: Ban Mai

Nước ép dứa

Khoảng 120g nước ép dứa chứa 12,5mg vitamin C. Loại đồ uống này còn chứa folate, vitamin nhóm B và mangan. Với khoảng 85% thành phần là nước, nước ép dứa bổ sung nước hiệu quả. Đồng thời, loại đồ uống còn chứa flavonoid và bromelain - enzyme có đặc tính chống viêm mạnh, góp phần hỗ trợ sức khỏe miễn dịch.

Nước cam

Khoảng 120g nước cam chứa 60mg vitamin C. Bên cạnh đó, nước cam còn giàu flavonoid, kali và folate, góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Các nghiên cứu cho thấy việc uống nước cam thường xuyên còn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch, chức năng nhận thức và chất lượng chế độ ăn uống. Bạn nên ưu tiên các sản phẩm nước cam nguyên chất 100%, ít hoặc không bổ sung đường.

Nước ép ổi

Một quả ổi chứa khoảng 125mg vitamin C, tương đương khoảng 138% nhu cầu hằng ngày và nhiều hơn một quả cam. Ngoài vitamin C, ổi còn cung cấp lycopene cùng nhiều chất chống oxy hóa khác có thể góp phần giảm viêm và hỗ trợ hệ miễn dịch. Do nhiều sản phẩm đóng chai thường được bổ sung chất tạo ngọt, tự làm nước ép ổi tại nhà có thể là lựa chọn phù hợp hơn.

Nước ép cà chua

Khoảng 240g nước ép cà chua cung cấp 170mg vitamin C. Ngoài ra, thức uống này còn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa giúp kiểm soát tình trạng viêm. Khi lựa chọn sản phẩm, bạn nên ưu tiên loại có hàm lượng natri thấp vì nước ép cà chua đóng sẵn thường chứa khá nhiều muối.

Nước chanh

Pha nước ép của một quả chanh với khoảng 500g nước có thể cung cấp gần 20% nhu cầu vitamin C mỗi ngày. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người muốn tăng cường vitamin C và bổ sung nước mà không nạp thêm nhiều calo hay carbohydrate.

Ngoài việc sử dụng các loại đồ uống trên, bạn có thể tăng lượng vitamin C bằng cách ăn nhiều rau củ và trái cây tươi - những nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên tốt nhất. Bạn cần lưu ý rằng vitamin C tan trong nước và nhạy cảm với nhiệt, vì vậy quá trình nấu nướng có thể làm giảm hàm lượng dưỡng chất này.