Theo truyền thông Trung Quốc, bệnh nhân được đưa tới bệnh viện ở Giang Môn trong tình trạng sốc, suy gan và suy thận. Các bác sĩ tại Khoa Hồi sức tích cực (ICU) đã phải khẩn trương cấp cứu để giữ tính mạng cho ông.

Sau khi tỉnh lại, người đàn ông cho biết trước khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, ông đã dùng phần cơm thừa để trong tủ lạnh nhiều ngày để rang. Không lâu sau bữa ăn, ông bắt đầu đau bụng dữ dội và khó thở.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định nguyên nhân là ngộ độc thực phẩm do Bacillus cereus. Đây là loại vi khuẩn thường xuất hiện trong cơm, mì và các thực phẩm giàu tinh bột được bảo quản quá lâu hoặc không đúng cách. Trong quá trình sinh sôi, vi khuẩn có thể tạo ra độc tố gây ngộ độc thực phẩm, tình trạng thường được gọi là “hội chứng cơm rang”.

Cơm để trong tủ lạnh thường rang ngon hơn nhưng lại tiềm ẩn một số nguy cơ. Ảnh minh họa: Ban Mai

Theo bác sĩ điều trị, điều đáng lo ngại là độc tố do Bacillus cereus sinh ra có khả năng chịu nhiệt rất cao. Vì vậy, việc rang lại hoặc hâm nóng thực phẩm không đủ để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ngộ độc.

Các chuyên gia cũng cảnh báo thời tiết mùa hè nóng ẩm là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển, khiến thực phẩm dễ hư hỏng hơn. Đối với cơm thừa, người dân nên cho vào túi hoặc hộp kín và bảo quản trong ngăn đông càng sớm càng tốt, đồng thời sử dụng trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình có thói quen nấu một nồi cơm lớn rồi bật chế độ giữ ấm suốt cả ngày. Phần cơm còn lại sau bữa trưa thường tiếp tục được giữ trong nồi để dùng cho bữa tối. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, đây không phải là cách bảo quản an toàn vì có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng nhiệt độ từ 5 đến 60 độ C được xem là “vùng nhiệt độ nguy hiểm” đối với thực phẩm. Trong khoảng nhiệt độ này, nhiều loại vi khuẩn gây bệnh như E. coli hay tụ cầu vàng có thể phát triển nhanh chóng và sinh độc tố.

Để phòng ngừa ngộ độc, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên ưu tiên sử dụng thực phẩm tươi mới và bảo quản đúng cách. Ngoài ra, sau mỗi lần sử dụng nồi cơm điện, bạn cần vệ sinh kỹ các bộ phận như lỗ thoát hơi, vòng đệm cao su và mâm nhiệt. Đây là những vị trí dễ tích tụ nước cơm và cặn thức ăn, tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển nếu không được làm sạch và hong khô kỹ càng trước khi sử dụng lại.