Dứa đang vào mùa và rất rẻ, được xem là loại trái cây tốt cho sức khỏe nhưng những ai nào không nên ăn hoặc cần hạn chế ăn dứa? (Lê Duy - Hạc Thành, Thanh Hóa).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Trưởng đơn vị Điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cơ sở 3, tư vấn:

Dứa là loại trái cây giàu vitamin C, chất xơ, mangan và enzyme bromelain, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và chống viêm. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều quả dứa. Một số đối tượng cần thận trọng hoặc hạn chế sử dụng loại quả này để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dứa là món nhiều người ưa thích nhưng không phải ai cũng ăn được. Ảnh: Hoa Linh

Người mắc bệnh dạ dày, viêm loét dạ dày - tá tràng: Đây là nhóm cần đặc biệt lưu ý. Dứa chứa nhiều axit hữu cơ như axit citric và axit malic cùng enzyme bromelain có khả năng phân giải protein mạnh. Khi bạn ăn dứa lúc đói hoặc ăn quá nhiều, các chất này có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm tăng cảm giác đau, nóng rát, khó chịu và khiến tình trạng viêm loét trở nên nghiêm trọng hơn.

Người bị đái tháo đường hoặc đường huyết cao: Dứa chứa hàm lượng carbohydrate và đường tự nhiên tương đối cao. Ăn quá nhiều có thể làm đường huyết tăng nhanh, đặc biệt với những người kiểm soát đường máu chưa tốt.

Người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc thuốc làm loãng máu: Nếu bạn đang dùng thuốc này cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn nhiều dứa. Enzyme bromelain trong dứa có thể làm tăng tác dụng chống đông, từ đó gia tăng nguy cơ chảy máu hoặc bầm tím. Tương tự, nếu bạn đang sử dụng một số loại thuốc như kháng sinh, chống co giật, điều trị mất ngủ hoặc chống trầm cảm cũng cần thận trọng.

Người chuẩn bị phẫu thuật hoặc vừa trải qua phẫu thuật: Việc ăn nhiều dứa và các sản phẩm bổ sung bromelain có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu, làm tăng nguy cơ chảy máu trong và sau phẫu thuật.

Người có cơ địa dị ứng hoặc nhạy cảm với dứa: Khi ăn dứa có thể gặp tình trạng rát lưỡi, nóng miệng, ngứa môi hoặc phát ban sau khi ăn. Nguyên nhân chủ yếu do bromelain trong dứa tác động lên niêm mạc miệng. Trong trường hợp xuất hiện các dấu hiệu dị ứng nghiêm trọng như khó thở hoặc sưng phù, người dân cần đến cơ sở y tế ngay.

Ngoài ra, mọi người không nên ăn dứa chưa chín vì có thể gây ngộ độc, dẫn đến buồn nôn, nôn mửa hoặc tiêu chảy nặng. Người có hệ tiêu hóa yếu cũng nên hạn chế ăn quá nhiều lõi dứa do lượng chất xơ thô cao có thể gây đầy bụng, khó tiêu.