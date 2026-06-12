Sau 1 lần “hút chết” vì món nộm sứa, Văn Hiền (28 tuổi, Hà Nội) cho biết anh sẽ “cạch đến già”.

Cuối tuần trước, anh Hiền ăn món nộm sứa từ nguyên liệu được một người bạn cho. Chỉ sau 30 phút, nam thanh niên thấy nôn nao, khó thở, buồn nôn, người lả đi, mẩn ngứa toàn thân… Ngay lập tức, anh được đưa đến viện. Tại đây, các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho nam bệnh nhân theo phác đồ sốc phản vệ giúp anh qua cơn nguy kịch.

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng Khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) cho biết, dưới góc độ dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, sứa không phải món có thể ăn tùy tiện, nhất là sứa tươi mua ngoài chợ về tự bóp gỏi.

“Sứa có ưu điểm là chứa khoảng 95-98% nước, năng lượng khá thấp, trung bình chỉ khoảng 30-40kcal trong 100g sứa đã qua chế biến. Ngoài ra, sứa còn có một lượng protein, collagen và khoáng chất nhất định. Vì vậy, nếu được chế biến đúng cách, ăn lượng vừa phải, đây có thể là món đổi vị tốt trong bữa hè”, Tiến sĩ Giang nói.

Món nộm sứa chỉ an toàn khi nguyên liệu được sơ chế đúng cách. Ảnh: Hạnh Nguyên

Tuy nhên, chuyên gia lý giải, sứa còn sống chứa độc tố, tập trung nhiều ở xúc tu. Nếu sứa chưa được xử lý đạt yêu cầu mà đem làm gỏi, người ăn có thể bị dị ứng, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, nổi mẩn, khó thở, tụt huyết áp. Nặng hơn, họ có thể bị sốc phản vệ, co giật, hôn mê, nguy hiểm tính mạng.

“Vì thế, người dân tuyệt đối không ăn sứa biển tươi chưa qua chế biến kỹ càng”, Tiến sĩ Giang nhấn mạnh.

Một nguy cơ khác ít được để ý là quá trình sơ chế sứa thường dùng muối và phèn để làm săn, giòn. Hàm lượng natri trong sứa muối có thể rất cao nếu không được ngâm rửa kỹ trước khi ăn. Nếu lạm dụng phèn hoặc rửa không kỹ, sản phẩm có thể còn tồn dư nhôm.

Nếu thực khách ăn thường xuyên, nhiều, đặc biệt với người bệnh thận, tăng huyết áp hoặc người cần hạn chế muối, món sứa sẽ không hề “mát lành” như nhiều người nghĩ.

5 nguyên tắc ăn nộm sứa an toàn

- Không ăn sứa tươi chưa xử lý.

- Chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sứa đã qua chế biến, có bao bì, nhãn mác, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản rõ.

- Sứa đóng gói, sứa muối cần được xả nhiều lần dưới nước sạch từ 3-5 lần để giảm mặn và giảm tồn dư chất xử lý.

- Có thể chần sứa khoảng 10-15 giây rồi để ráo; không cần nấu quá lâu làm mất độ giòn nhưng không nên ăn kiểu “đổ ra là trộn luôn”.

- Ăn vừa phải, không ăn thay bữa (100-150g sứa trong một bữa).

Những nhóm nên tránh hoặc hạn chế ăn sứa: Trẻ em dưới 5 tuổi; người có tiền sử dị ứng hải sản; phụ nữ mang thai; người mới ốm dậy, suy giảm miễn dịch, có bệnh thận, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc phải ăn nhạt. Với người lần đầu ăn sứa, chỉ nên thử lượng nhỏ khoảng 20-30g và theo dõi phản ứng của cơ thể.